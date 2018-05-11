马来西亚在陕投资项目50个 合同外资1.4亿美元

中国陕西——马来西亚经贸合作洽谈会在西安举行。
西部网讯（记者 李媛 实习生 任童）今天（5月11日）下午，作为第三届丝博会主宾国活动之一，中国陕西——马来西亚经贸合作洽谈会举行。马来西亚驻华大使拿督再努丁•叶海亚先生，马来西亚国际贸易与工业部副秘书长拿督伊善先生，陕西省副省长陈国强出席会议并致辞。
据了解，陕西与马来西亚的经贸往来不断深化，合作成果丰硕。2017年陕西与马来西亚进出口4.83亿美元，增长了41.9%。截止目前，马来西亚在陕投资项目50个，合同外资1.46亿美元；我省在马来西亚投资项目5个，投资总额2.93亿美元。
拿督再努丁•叶海亚先生说，马来西亚国际贸易工业部会持续加强与中国、陕西之间的合作，希望将这种愿景发展成可持续发展的战略性计划，使中国和马来西亚的合作能进入更新的高度。对于马来西亚和陕西在经贸合作方面的合作与交流问题，拿督伊善先生认为，双方可以加强物流、旅游业、食品加工的合作，并且希望陕西更多的企业在马来西亚投资，创造更好的环境。
陈国强在致辞中说，随着“一带一路”倡议和国际产能合作的深入推进，陕西与马来西亚的经贸往来不断深化，合作成果丰硕。作为古丝绸之路的起点，今天的陕西正在充分发挥区位和交通优势、空间和市场优势、人才和资源优势、环境和文化优势，努力建设“一带一路”上的交通商贸物流、国际产能合作、科技教育、国际文化旅游、丝绸之路金融五大中心。今后，陕西将继续大力支持省内优秀企业赴马来西亚投资合作，也希望马来西亚各界朋友能积极参与陕西的对外开放，与陕西开展更加广泛密切的合作，促进优势互补，实现互利共赢。
本次洽谈会由主会场和“马来西亚的投资热点”、“马来西亚总部经济及电子商务”、“中国陕西-马来西亚高等教育交流会”、“马来西亚-中国医疗保健旅游”4个平行分会组成。来自马来西亚的30余家企业和我省200多家企业参会，陕西建工集团等部分优势企业代表进行了推介发言。会上，双方企业在装备制造、电子商务、对外经贸、旅游文化、医疗康养、高等教育等领域进行了项目对接。
编辑： 李媛
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