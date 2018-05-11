清涧集体食物中毒续:17人已出院 1名重症患者仍治疗
时间：2018-05-11 18:53:22
来源：西部网-陕西新闻网
作者：李明
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清涧集体食物中毒续:17人已出院 1名重症患者仍治疗
5月8日下午5点多，清涧县玉家河镇野桥畔村部分村民出现恶心、呕吐等疑似食物中毒症状。截至今天（5月11日）下午5点，17名患者已出院回家。目前仅1名85岁重症患者辛某还在积极治疗，另有9名患者继续留院观察。
西部网榆林讯（记者 李明）5月8日下午5点多，清涧县玉家河镇野桥畔村部分村民出现恶心、呕吐等疑似食物中毒症状。截至今天（5月11日）下午5点，17名患者已出院回家。目前仅1名85岁重症患者辛某还在积极治疗，另有9名患者继续留院观察。
此前当地宣传部通报称，村民在举办丧葬仪式饭后，26名村民(其中男18人，女8人)出现恶心、呕吐等疑似食物中毒症状。
事发后，省市县三级党委政府紧急调集一切医疗力量迅速开展救治工作。
今天（5月11日）下午，清涧县通过官方微博“清涧宣传”发布消息称，截至下午5点，经过医院近三天的积极抢救治疗，专家进一步评估论证，17名患者已具备出院条件，现已出院回家。同时，对出院患者制定了随访方案并进行跟踪观察。目前仅1名85岁重症患者辛某还在积极治疗，另有9名患者继续留院观察。
通报称，相关部门已对可疑食物源进行了采样及流行病学调查，对所有丧葬期间所用剩余食物进行了无害化处理。
目前，事件原因及善后工作仍在进行中。
编辑：
谢卓
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美食花菜性凉、味甘；可补肾填精、健脑壮骨、补脾和胃；主治久病体虚、肢体痿软、耳鸣健忘、脾胃虚弱、小儿发育。05-11
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美食香菇之所以有美容抗老之功效，原因在于它含有多种对人体健康和皮肤滋养都十分有益的营养成分，比如：蛋白质、维生素。05-11
美食选择含营养素丰富的食物作为零食，如时令水果、酸奶、牛奶、低糖量的糕点，核桃及花生等坚果，富含优质蛋白质。05-10
美食以海带、黄豆芽、胡萝卜、番茄熬汤。水烧开后，倒入丝瓜和魔芋，约煮10分钟左右，起锅前加入盐和胡椒粉即可。05-10
美食小龙虾的肠道等消化系统，往往容易聚集重金属，烹饪前应把虾线拉出来。龙虾能吃的部位有很多，但是在没有搞。05-10
美食肉末炒饭：将米饭提前蒸好放凉，猪肉洗净剁末，胡萝卜洗净切丁，青豆洗净备用，鸡蛋磕在碗里打成蛋液。05-10
美食将鱼买回来后，可以先浸泡在盐水中放置一会儿，处理鱼的时候，要将鱼肚中黑色薄膜去掉，因为这层内脏薄膜腥味也很重。05-10
美食电脑族们不妨在办公室里准备菊花 枸杞，或者菊花 蜂蜜，用一个保温杯，加入热水冲泡，可以有效缓解眼睛疲劳。05-10
健康把龙虾清洗干净之后，还要去除龙虾体内不干净的器官肠子，抓住龙虾中间的尾巴，轻轻一拉，肠子就取出来了；05-12
健康搭配补中养血的党参、红枣，补肾益阴的猪肾，这款汤对于缓解产后妇女的虚羸、脱发有一定食疗价值。05-12
健康在中南大学湘雅医院，排除了颅内炎性变病等疾病后，医生怀疑左新军感染了寄生虫。05-12
健康说起减肥运动，很多人第一反应是跑步，其实还有两种运动也有非常的减肥效果。第一个是跳绳，第二个是深蹲。05-11
健康天气热了，很多家庭会使用凉席，觉得凉快又舒服。但一些人会发现，睡了凉席还没舒服多久呢，就觉得自己浑身发痒甚至还长出了大块的红斑，05-11
健康“正确的坐姿，能减少至少40%的颈椎病发病几率。可归纳为一句话，‘头部微仰，挺胸，自然放松’。”05-11
健康无论你喜欢跑步、做瑜伽还是打球，运动前后的饮食都得注意，否则会影响运动效果。05-11
健康一般来说，产妇每天的饮食要在以前的基础上增加25克蛋白质，大约是50克牛肉、50克鱼肉和1个鸡蛋中蛋白质的含量。05-10
健康虽然桃子具有通便的作用，但仅适用于老年体虚与肠燥便秘者，而实热体质因上火而导致便秘的人，大量食用桃子后不但不会缓解，反而会“火上加油”。05-10
健康在炎热夏季要注意保护体内阳气，避免暑邪侵袭，避免热毒积于体内，建议可适当多用些具有清热解毒功效的食材，或煲汤或泡茶，让自己清爽度过夏天。05-10
健康人体阳气趋于体表肌肤，体内腹部阳气偏虚，同时外界气候炎热，人们喜欢喝冷饮以及饮食寒凉的食物，过量寒凉易损阳气。05-10
健康不知不觉，你可能会发现自己脸上多了一对“熊猫眼”，脸上的憔悴一览无余。05-09
教育我们现在关注到了科研诚信问题，相关部门的应对之快也得到了社会认可，但这只是对于问题后端的处理，而对问题前端的治理要复杂得多。05-11
教育不光是今年的“五一”假期，几乎每到节假日，加班、加班费总会引起大家关注，总会引来不少吐槽。05-11
教育“大家都是心疼女儿和媳妇来的，现在好月嫂也难请，动辄上万元一个月，我们自己学，自己带孙子。”05-11
教育大多数人接种疫苗的时间集中在少年儿童时期，而对于一些抵抗力弱或容易患某些疾病的成年人来说，有针对性地接种疫苗也可以起到很好的预防作用。05-11
教育5月开始，由上海交通大学电子信息与电气工程学院与青飞智能联合研制的无人驾驶小巴在校园内进行实验性运行。05-10
教育10年前的我们，面对灾难如此无力；10年后的我们，拥有了更多勇气，一往无前。05-10
教育孩子既是一个自然人，也是一个社会人，家长从小就需要在社会公德方面给他们引导和教育，学校、家庭和社会应该形成教育孩子的合力。05-10
教育在正殿旁边的小湖边，一块2米高的花岗石竖立在岸边，一面刻着“一百零八罗汉娃诞生地碑记”，记录了当年罗汉娃们降生的经过。05-10
教育陕西万盛达正是通过科技改变西安市民的出行生活，通过一张卡、一部手机就能实现交通信息互联，这将为西安信息交通、智慧交通发展带来新的进步。05-10
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数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
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房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
房产市场上有部分伪劣的所谓“净化产品”，通过添加大量香精去除异味，实际上起不到消除有害物质的作用。05-12
房产在家庭装修的时候，记得为自己好好设计一个衣帽间。05-12
房产总是抱怨厨房太小、做饭不舒服不方便么?05-11
房产家装防水是家庭装修中非常重要的项目，一旦防水工程出现问题就是后患无穷。05-11
房产触犯装修中的任何一个小错误，都可能会造成严重后果。05-10
房产地板的原材料虽然是木头，但不代表木头就不需要细致的呵护。05-10
房产家居装修中最让人头痛的就是色彩的搭配了，很多业主都担心色彩如果搭配不好。05-10
房产想改善卫生间装修问题，可以从这几处着手。05-09
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房产装潢时，客厅是最重要的一个区域，客厅装扮的好坏除了跟家装风格有关，也跟瓷砖颜色有关。05-08
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汽车根据王室夫妇的要求，MINI周三发布的这款车将交由儿童艾滋病协会(The Children’s HIV Association (CHIVA) )进行公开拍卖。05-11
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