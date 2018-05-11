清涧集体食物中毒续:17人已出院 1名重症患者仍治疗

西部网榆林讯（记者 李明）5月8日下午5点多，清涧县玉家河镇野桥畔村部分村民出现恶心、呕吐等疑似食物中毒症状。截至今天（5月11日）下午5点，17名患者已出院回家。目前仅1名85岁重症患者辛某还在积极治疗，另有9名患者继续留院观察。

此前当地宣传部通报称，村民在举办丧葬仪式饭后，26名村民(其中男18人，女8人)出现恶心、呕吐等疑似食物中毒症状。

事发后，省市县三级党委政府紧急调集一切医疗力量迅速开展救治工作。

今天（5月11日）下午，清涧县通过官方微博“清涧宣传”发布消息称，截至下午5点，经过医院近三天的积极抢救治疗，专家进一步评估论证，17名患者已具备出院条件，现已出院回家。同时，对出院患者制定了随访方案并进行跟踪观察。目前仅1名85岁重症患者辛某还在积极治疗，另有9名患者继续留院观察。

通报称，相关部门已对可疑食物源进行了采样及流行病学调查，对所有丧葬期间所用剩余食物进行了无害化处理。

目前，事件原因及善后工作仍在进行中。

编辑： 谢卓