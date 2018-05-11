丝博会微访谈丨陈俊：谋求新机遇 努力推动商洛产业转型

商洛市委书记陈俊在听取展商介绍。

商洛展馆展出的工业机器人。

西部网讯（记者 赵昊 马晴茹）第三届丝博会于今天（5月11日）在西安拉开帷幕，在曲江国际会展中心B3展馆内，商洛市委书记陈俊正在向参会客商推介商洛。

据悉，本次会展中，商洛展馆由综合展示向专业展览转变，展馆设置按照产业分类，重点展示航空航天领域的最新技术和产品，智能制造领域的最新产品和解决方案，以及新材料、节能环保、生物科技、第五代移动通信等产业领域的前沿技术。

陈俊告诉记者，在第三届丝博会上，商洛将先后参加和举办9项投资促进活动，还将参加省上的6项重点活动，分别是第三届丝博会欢迎会、开幕式暨丝绸之路经济带国际合作论坛、丝绸之路商务合作(西安)圆桌会、丝绸之路国际商协会(西安)圆桌会、第九届全球秦商大会、第三届丝博会新型城镇化高端论坛。

而商洛自行策划组织的3项投资促进活动为“秦岭休闲之都·丝路产业新城”主题招商推介会、海内外侨商投资县区行活动(山阳县)、“新时代·新机遇·新商洛”——商洛市招商推介洽谈会暨项目集中签约仪式。

“对于这次展会，作为我们商洛，最关心的是有什么新技术，新产品适合商洛的发展？而我们商洛的哪些新产品新技术更迎合市场需求？如果能把这两者结合起来的话，对推动我们的产业转型很有意义。”陈俊告诉记者。

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