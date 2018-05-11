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铜川围绕航空汽车用铝及新材料产业发展做文章

时间：2018-05-11 18:45:49  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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铜川围绕航空汽车用铝及新材料产业发展做文章

5月11日，在第三届丝博会开幕首日，铜川市以“聚力航汽铝 构建新经济”为主题，在西安举办航空汽车用铝及新材料产业发展峰会。陕西省人大常委会副主任郭大为、陕西省副省长魏增军、陕西省政协副主席王二虎出席峰会。铜川市委书记杨长亚，市长李智远先后围绕铜川航空汽车用铝及新材料产业规划、产业政策和营商环境向与会客商进行了重点推介。

西部网讯（通讯员 郑文杰）5月11日，在第三届丝博会开幕首日，铜川市以“聚力航汽铝 构建新经济”为主题，在西安举办航空汽车用铝及新材料产业发展峰会。陕西省人大常委会副主任郭大为、陕西省副省长魏增军、陕西省政协副主席王二虎出席峰会。铜川市委书记杨长亚，市长李智远先后围绕铜川航空汽车用铝及新材料产业规划、产业政策和营商环境向与会客商进行了重点推介。

在本次峰会上，铜川共策划了48个产业招商项目，概算投资1020亿元，其中：高端铝合金项目13个，投资116亿元，主要包括20万吨高强度铝合金中厚板材、高强度航空铝合金等高端铝合金基础材料产业项目，铝合金乘用车体、高档型材等深加工产业项目；装备制造业项目15个，投资525亿元，主要是汽车轻量化、汽车零部件加工项目；其他转型项目20个，投资379亿元。

编辑： 刘振华

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