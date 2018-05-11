丝博会首日航天基地签约40.5亿元 4个项目将落户

西部网讯（记者 李媛）为深入推动军民融合发展，加快科技成果转化，为中小企业提供自主创新的平台，本届丝博会西安航天基地精准发力招商引资“一号工程”，围绕优势产业招商。记者从今天（5月11日）举行的西安市投资环境暨重点项目签约仪式上了解到，航天基地成功引进泰航航天丝路科学园等4个项目，投资额共40.5亿元。

此次签约项目中，泰航航天丝路科学园项目总投资10亿元，将根据航天基地产业发展需求，以产城人文融合、多元互动、创新宜业为主导设计思想，打造一个具备创投孵化、设计研发、生产制造、产业办公及配套服务为一体的全产业生态科学园区。园区将重点发展高新技术产业、先进制造业及其他发展前景良好的产业，吸引和聚集技术创新活跃的企业，为企业提供不同成长阶段的物理空间、资源配备和发展规划等服务。

项目建成后，预计将容纳办公企业300余家，能够满足10000余人在此工作生活；军民融合创新园项目，计划投资20亿元，配套建设园区道路、景观绿化、智能监控系统等基础设施工程；小巨人产业项目投资10亿元，主要建设创新孵化基地，整体规划为创新孵化区、科技成果转化区及创新生产力促进中心三个功能区。

航天基地还成功签约正泰轨道交通西北总部及研发中心项目，该项目由中国500强企业正泰集团整合旗下轨道交通板块资源，由集团旗下上海新华控制技术集团科技有限公司牵头，在西安设立正泰轨交西北总部及研发中心项目，兼顾研发、销售、工程中心功能。该项目既是浙商在航天基地落地项目，对后续引入正泰集团其他板块项目具有先导作用，同时，上海新华集团作为智能制造领域的领军企业，拥有自主知识产权，在技术和市场开拓方面具有领先优势，其智能制造研发中心的设立，将推动航天基地制造业升级和经济快速增长。

编辑： 李媛