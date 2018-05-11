汉中市委书记王建军和汉中市市长方红卫参观展馆内展出的新装备。
汉中展馆展出的无人机。
西部网讯（记者 李媛 朱童戈）“两汉三国，真美汉中，欢迎大家。”在第三届丝博会汉中馆，汉中市委书记王建军通过西部网、陕西头条客户端向全国客商推介汉中。
本届丝博会上，汉中将开展珠三角汉商回归投资、最美油菜花海招商等活动，展馆围绕高品质食药、旅游文化、新兴产业新型能源等汉中六大主导产业进行介绍。王建军说，汉中将进行城市建设提升改造，建立区域中心城市，响应省委提出发展门户经济、枢纽经济、流动经济的“三个经济”要求，汉中作为秦巴山区的区域中心城市，发展这些产业和流动经济得天独厚，抓住高铁开通的机遇，促进汉中对外扩大开放。
王建军表示，绿色经济的发展也是汉中发展的目标，不管是绿色食药，还是装备制造或是全域旅游都是按照这样的要求去发展，发展同时不忘保护环境、发展民生，这是汉中“一体两翼”的两个重要保障。
王建军告诉记者，目前大家都很看好新材料业的发展前景，汉中境内的钒钛磁铁矿需要进行深度的开发，打造成可以做3d打印的精品铁粉。而陕飞将和汉中合作的民机系列，也将成功生产出我国自主品牌的民用运输机。
对于本次丝博会，王建军表示，汉中整体的改造既提升了现代服务业水平，又促进了这一区域的商品 、货物、 资金、 人才的流动。
编辑：
娱乐舞水秀、戴大靠、唱高腔，孩子们有模有样的表演，展示着这项濒临灭绝的非遗项目的最新创新成果。05-11
娱乐王锵则侧身回眸，脸上写满迷茫与困惑，充满胶片质感的海报设计，两人一明一暗的“窥探”关系更是暗含影片故事线索。05-11
娱乐正在进行中的第71届戛纳国际电影节，不仅中国影人的多部作品闪耀其中，也让人看到了更多女性影人的身影。05-11
娱乐照片中二人依偎着坐在草坪上，章子怡的手臂自然搭在汪峰肩膀，汪峰紧握住章子怡的手，阳光明媚，笑容灿烂，十分甜蜜。05-11
娱乐2017年冯小刚《芳华》票房口碑双收，打破国内文艺片票房纪录。而《手机》2003年上映时，同样成绩斐然。05-11
娱乐这类专门为了“黑”明星而存在、专门发表针对明星负面言论、甚至对明星进行过激行为的“粉丝”，就是所谓的“黑粉”。05-10
娱乐李小冉生日当天她在微博晒出多张照片，照片中的她素颜出镜，状态极好，和亲友欢聚一堂，既有对着蛋糕许愿的画面，也有手捧鲜花巧笑嫣然的镜头。05-10
娱乐戛纳时间5月8日晚，去年担任戛纳电影节主竞赛单元评委的范冰冰今年携手新作《355》，出席了第71届戛纳电影节开幕红毯。05-10
娱乐5月5日晚，由赵又廷、马东、高晓松、蔡康永担任导师的观点分享类节目《奇葩大会》第二季迎来新一批特别人类。05-09
娱乐本次“龙舟特辑”的关键促成者，正是浙江卫视副总监兼节目中心主任、《奔跑吧》总统筹周冬梅和许亚萍教练。05-09
娱乐电影中，邹元清饰演的女儿赵小艺遇到了令自己脸红心跳的男神，却遭到老妈秦美丽的“万般阻挠”。05-09
娱乐此次，张震与“大魔王”凯特·布兰切特、“暮光女”克里斯汀·斯图尔特等组成评审团，更是被盛赞“戛纳最型评审团”。05-09