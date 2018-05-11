汉中市委书记王建军和汉中市市长方红卫参观展馆内展出的新装备。

汉中展馆展出的无人机。

西部网讯（记者 李媛 朱童戈）“两汉三国，真美汉中，欢迎大家。”在第三届丝博会汉中馆，汉中市委书记王建军通过西部网、陕西头条客户端向全国客商推介汉中。

本届丝博会上，汉中将开展珠三角汉商回归投资、最美油菜花海招商等活动，展馆围绕高品质食药、旅游文化、新兴产业新型能源等汉中六大主导产业进行介绍。王建军说，汉中将进行城市建设提升改造，建立区域中心城市，响应省委提出发展门户经济、枢纽经济、流动经济的“三个经济”要求，汉中作为秦巴山区的区域中心城市，发展这些产业和流动经济得天独厚，抓住高铁开通的机遇，促进汉中对外扩大开放。

王建军表示，绿色经济的发展也是汉中发展的目标，不管是绿色食药，还是装备制造或是全域旅游都是按照这样的要求去发展，发展同时不忘保护环境、发展民生，这是汉中“一体两翼”的两个重要保障。

王建军告诉记者，目前大家都很看好新材料业的发展前景，汉中境内的钒钛磁铁矿需要进行深度的开发，打造成可以做3d打印的精品铁粉。而陕飞将和汉中合作的民机系列，也将成功生产出我国自主品牌的民用运输机。

对于本次丝博会，王建军表示，汉中整体的改造既提升了现代服务业水平，又促进了这一区域的商品 、货物、 资金、 人才的流动。

编辑：