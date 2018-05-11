第三届丝博会汉中签约187个项目 总投资2692亿元

第三届丝博会汉中市代表团重点项目推介暨签约仪式在西安举行。 陕西省副省长魏增军等出席签约仪式。 汉中市市长方红卫致辞。 汉中市重点项目进行集中签约，总投资2692亿元。

西部网讯（记者 石永波）5月11日，第三届丝博会汉中市代表团重点项目推介暨签约仪式在西安举行，陕西省级有关部门、江苏省南通市、汉中市各县区和有关部门、金融机构、项目签约双方代表、商协会代表、客商代表约500人参加会议。

本届丝博会，汉中市共签约项目187个，总投资2692亿元。其中，合同项目85个，总投资662.7亿元；协议项目102个，总投资2029.6亿元。

陕西省副省长魏增军，陕西省委巡视组组长田筱虎，陕西省政协常委、文史和学习委员会主任刘玉明，汉中市委书记王建军等出席签约仪式，汉中市市长方红卫致辞。推介会由汉中市委常委、副市长谢京帅主持。

方红卫表示，汉中将以大西安为依托向西融入新丝绸之路经济带，以高铁入川渝为突破向南融入长江经济带和成渝经济圈，以汉水进京（津）为纽带向北融入京津冀经济圈，以苏陕对口协作为契机向东融入海上丝绸之路和长三角经济带，大开通、大开放的新时代全面到来。当前，汉中已经步入了以高铁时代为重要标志、以高质量发展为根本要求的新时期。

记者了解到，本届丝博会汉中代表团签约的一批特色项目，将成为汉中市新的经济增长点。其中，有7个项目投资超过10亿元，包括了总投资67亿元的氐羌田园综合体建设项目，总投资50亿元的天台山暨武乡镇连片综合旅游开发项目，总投资30亿元的洋县田园综合体建设项目，总投资25亿元的天汉鹿野影视旅游度假区建设项目，总投资16亿元的京东汉中电子商务基地建设项目，总投资10亿元的宁强县年产20万吨LNG液化项目，总投资10亿元钒钛磁铁矿资源综合利用项目。

会上，普华永道上海咨询公司合伙人高俊杰从人、产、城三个方面介绍了汉中发展的潜在优势以及区域战略机遇，中铁一局集团有限公司总经理马海民、北信源软件股份有限公司董事长林皓和国动网络通信集团有限公司党委书记、副董事长蒋海南分别交流发言。汉中市各县区、相关园区就各自重点产业布局、资源禀赋和发展潜力作了视频推介。

据介绍，随着“一带一路”建设的推进，“中国制造2025”战略规划的实施，加工贸易产业梯度转移的加速，汉中作为开发潜力巨大、发展前景广阔的投资热土，将迎来千载难逢的大好机遇。汉中市旨在借力丝博会平台，进一步扩大对外开放，深化区域合作与交流，大力承接东部产业转移，使更多的品牌企业了解汉中、认知汉中，引进一批科技含量高、产品质量好、带动作用强的名牌企业和项目落户汉中。

编辑： 石永波