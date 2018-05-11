西安美院帮扶紫阳县脱贫攻坚 借“软实力”为县域发展提供“硬支撑”

西安美院领导与紫阳县领导交流高校助力贫困县脱贫攻坚情况

西安美院青年教师何琛介绍为焕古镇设计表情包及文创产品的情况

西部网安康讯（记者 毛明博）针对紫阳县焕古茶旅小镇发展中旅游标识不清及规划优化等情况，2017年5月以来，西安美院师生深入焕古镇开展帮扶活动，目前，焕古镇手游地图、网络表情包图案、标识导引等工作已完成。

“这是我们帮扶紫阳县脱贫攻坚的一个缩影。”5月9日，在西安美院帮扶紫阳县脱贫工作座谈会暨西安美院学生优秀美术作品及包装设计作品捐赠仪式后，西安美院党委副书记、院长郭线庐表示，将借助西安美院的文化“软实力”，为紫阳县脱贫攻坚提供“硬支撑”，助力安康县域经济发展。

深化精准帮扶 安康美院在紫阳县首设艺术写生创造基地

为深入帮扶紫阳县脱贫攻坚，2017年，西安美院党委书记王家春、院长郭线庐等4次深入紫阳县调研考察脱贫攻坚，提出“智力帮扶、文化提升、品牌打造、专业培训”的帮扶思路，在九大类23个项目中确定帮扶项目。

紫阳素有“小重庆”之称，但缺乏整体文化形象的设计。2017年以来，西安美院师生在紫阳县开展城市文化形象和品牌设计调研创作。在帮扶紫阳县青中村时，西安美院除帮助村上精准定位“仙山茶韵，美丽青中”概念外还特请著名国画家、西安美术学院名誉院长刘文西为其题字；在开展脱贫攻坚帮扶中，还把紫阳县授予西安美院艺术写生创作基地，以拓展紫阳休闲文化旅游发展。

郭线庐介绍，西安美院把教学、科研、写生创作与脱贫攻坚工作结合起来，相继在紫阳县挂牌成立了西安美术学院紫阳写生、创作基地等多个定点帮扶单位外，还安排部署师生到紫阳县从事教学实践，“让师生在实践中检验教学成效，在帮扶中把教学成效充分应用，发挥高校在精准脱贫中的独特优势。”

助农产品抢占市场 西安美院为紫阳设计1000余副农产品包装

“2017年以来，西安美院数千名师生助力紫阳县脱贫攻坚。”郭线庐介绍，其中，美院学生将40副作品义赠紫阳县；部分师生在对紫阳农产品市场及产品包装考察调研后，为当地农特产品设计了1000余副包装设计图，目前，即将交付当地政府选用。

此外，西安美院在调研紫阳县地域和资源状况后，还向陕西省扶贫办提交了“紫阳县石板产品开发项目可行性建议书”、“紫阳县硒陶产品开发建议书”、“紫阳县毛绒玩具产品项目建议书”，为紫阳县脱贫攻坚提供智力支持。

郭线庐表示，针对紫阳县在民居改造中需要提升品味、紫阳县特色服饰亟待推广、农村美术教师培训少等情况，今后，西安美院将继续充分发挥人才和专业优势，用文化的“软实力”，为当地脱贫攻坚提供“硬支撑”，助力紫阳县域经济发展和当地脱贫攻坚与群众增收。

西安美院与紫阳县领导与人员就脱贫座谈后合影

编辑： 谢卓