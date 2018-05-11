丝博会举行首场集中签约仪式 24个重点项目总投资852.38亿元



第三届丝博会首场签约仪式。

西部网讯（记者 熊惠玲）5月11日，第三届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会首场大会集中签约仪式在西安举行。陕西省发改委主任卢建军主持签约仪式。

首场签约共签订西藏自治区及我省重点合作项目24个，总投资852.38亿元，涉及现代农业、装备制造、新能源、战略性新兴产业、节能环保、文化旅游等多个领域。

随着中电西部智谷项目的签订，标志着总投资20亿元、占地3200亩，承载千亿级电子信息产业集群的平台正式建立。签约代表余学文介绍说，中电西部智谷项目位于咸阳高新区电子信息产业园，一期规划面积1000亩，二期规划面积2200亩，项目将充分发挥中国电子信息产业集团（CEC）在产业园建设运营方面的优势和经验，借助中电光谷强大的资源整合能力，围绕CEC8.6代液晶面板生产线项目，在全球范围内招引电子信息类企业落户园区，加速推动咸阳高新区打造千亿级电子信息产业集群。

宝鸡高新区被誉为“中国钛谷”，是中国钛工业发展的摇篮，我国重要的钛及稀有金属生产加工基地。宝鸡“钛谷”的称号吸引了青海聚能钛业股份有限公司的落户，聚能钛业副总经理王明德说：“随着航空、航天、航海、盐化等工业的发展，钛材的需求量大幅上升，但由于钛及钛合金独特的加工工艺特点，生产过程中会产生大量的废金属，如何充分利用这些废金属，成为钛工业健康发展的关键。我们希望借助这里的资源、信息、技术等优势条件，加快钛产业的转型升级，建立钛及钛合金循环再利用生产线，预计可年产3万吨钛及钛合金材料。”

“总投资两百亿元，将来建成产值能达到上千亿元。”咸阳市科技产业园纺织工业园主任刘毅自信地说，这次他们签约的新能源汽车生产基地项目是30万辆的整车生产项目，是咸阳市落实省委省政府百万辆汽车计划的一个重要部分，目前一期五万辆的商用车在今年10月正式投产，2019年年底前25万辆的乘用车将正式投产，到2022年，还将有30万辆乘用车投产。

编辑： 熊惠玲