景区门口只有邮政的快递车才免费？原来是文件理解错误

安康市发改委网站对外通告中显示只对“邮政快递”车辆在市属景区免收停车费
西部网安康讯（记者 毛明博）“凭什么只有邮政的快递车辆能享受免收停车费的特权？”5月8日，安康某快递公司职工王某向西部网记者反映，他到香溪洞景区停车时，有人准备向其收费。后来，他从安康市发改委向社会公布的免费车辆范围中得知，只有邮政的快递能享受免费停放。
反映：
仅对邮政的快递车辆免费？
5月8日，经西部网记者向安康市发改委确认，在这份名为《市管旅游景区机动车停放服务价格》的通告中显示，确有“邮政快递”等类型车辆可在停车场免收停放费用。
安康市改委收费科相关人员称，此处的“邮政快递”是按照上行文件的标注转发。
“对此个人理解，此处的所指的邮政快递应该是包含所有快递的意思，并非特指邮政快递。”安康市发改委相关科室人员介绍，对可能产生的歧义，他们已向安康瀛湖景区和香溪洞景区特别做了要求，“快递类车辆可在收寄快递过程中享受免费停放”。
依据：
邮政快递、救灾、殡葬等类型车辆可免收停车费
今年5月3日，安康市发改委通过其官方网站向社会通告了香溪洞及瀛湖这两个安康市属景区的停放服务价格。
记者从安康市发改委网站上看到：根据《安康市机动车停放服务收费管理办法》等相关规定，经研究，现就香溪洞景区、瀛湖景区停车场机动车停放服务价格有关事项批复如下。
一、机动车停放服务价格采取计次收费方式，停放24小时以内为一次。收费标准为小型车(≤7座)5元/次，中型车（8座≤19座）10元/次，大型车（≥20座）15元/次。
二、下列车辆进入停车场免收停放费用：
（一）执行公务的公、检、法、军、警车辆；
（二）正在履行职责的救护、救灾、抢险、殡葬、工程、环卫、园林、邮政快递等车辆；
（三）法律、法规规定的其它免费车辆。
三、你（瀛湖、香溪洞景区）单位需在收费处醒目位置按规定做好收费公示，接受社会监督。
疑问：
摩托车能不能收费？
有市民称，摩托车到这俩景区停车是否收费？在这份对外公布的文件中并未提及。记者检索发现，根据《中华人民共和国道路交通安全法》得知，摩托车属于机动车。
2017年5月19日，香溪洞景区对社会免费开放，此后，来此锻炼休闲的人相继增加。特别是在周末，随着人员的增加，由此带来摩托车、私家车等机动车停车难等情况也屡屡被被诟病。记者了解到，截止目前，安康中心城区有7万余辆摩托车。
延伸阅读：
摩托车算不算机动车？
根据百度百科等检索显示：机动车是由动力装置驱动或牵引、在道路上行驶的、供乘用或(和)运送物品或进行专项作业的轮式车辆，以及部分游乐设施(如电动摄位车、电动滑板车、电动脚踏车等)。可分类为汽车及汽车列车、摩托车及轻便摩托车、拖拉机运输机组、轮式专用机械车和电动车等。
编辑： 谢卓
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