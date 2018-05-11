丝博会微访谈丨岳亮：咸阳乘着陕西的快班车加快发展步伐

咸阳市委书记岳亮、市长卫华等领导在咸阳展馆了解布展情况。

咸阳展区内展示的新能源电动汽车。

西部网讯（记者 李媛 赵昊）“这次丝博会，我们咸阳最关注的信息就是市场，最关心的是工业品如何真正的走向市场。”今天（5月11日）上午，咸阳市委书记岳亮在接受西部网、陕西头条记者采访时表示，咸阳目前正在转型升级，重点发展装备制造业，希望能够通过丝博会平台，乘着陕西的快班车加快发展步伐。

记者了解到，此次丝博会，咸阳展区主要以渭河汽车工业走廊为主题，围绕两大部分推介：一类以汽车整车及配套产品展示为主，一类以智能制造产品展示为主。

岳亮介绍，目前咸阳正在转型升级之中，发展装备制造业正是落实“中国制造2025”战略的一个重要契机，咸阳现在正在抓紧往前追。“这次丝博会咸阳主要展示的特征是开放，开放必须要和改革紧密结合起来，今年是改革开放四十周年，也是深入贯彻十九大精神的开局之年，同时也是全面建成小康社会，实施十三五规划的关键之年。”岳亮说，开好这次丝博会，不仅对陕西的发展，而且对陕西实现追赶超越的目标以及“五个扎实”的要求有力有效。

“这次丝博会，我们咸阳最关注的信息是市场，最关心的是工业品如何真正的走向市场。”岳亮告诉记者，此次丝博会咸阳重点展示汽车、机器人、无人机、医疗设备以及其他的高科技产品，同时展示汽车配套的零部件产品。“咸阳作为陕西装备制造业的重点城市，希望通过这次丝博会，让咸阳能够乘着陕西的快班车加快发展步伐。”

据悉，本届丝博会咸阳市代表团拟签约项目194个，总投资2535.6亿元，投资领域涉及能源化工、农林牧、装备制造、轻纺食品、生物医药、高新技术、城建交通、节能环保、物流商贸、文化旅游等产业领域。

编辑： 李媛