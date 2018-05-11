经开区八大主题展区亮相丝博会 首场项目投资616亿

AI机器人展示区内，西安经开区引进的机器人正在表演。

市民正在机器人展示区体验。

西部网讯（记者 李媛）“这次我们签约最大的项目总金额达到160亿元，这个项目是大西安空间投资产业基金项目，主要是由中铁、中建、陕建工、西安投资控股、西安地铁五家公司联合成为普通合伙人，设立基金，用市场化模式修建地铁八号线和十四号线，预计年底就能开工。”西安市经开区招商部门相关负责人在接受西部网记者采访时表示。

今天（5月11日），第三届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会在西安曲江国际会展中心开幕。记者在下午举行的市团集中签约仪式上了解到，经开区共签约项目投资金额616亿元。

这些项目包括：大西安地下空间投资产业基金项目，FCLGA集成电路封装测试及先进生物识别模组产业化及其配套项目，高品质酒店及文化综合体项目，顶新未央郡城市综合体项目，先进技术光伏制造基地项目，郭氏商业综合体及配套项目，西安香港国际城项目。

作为全市工业经济主战场、开放经济试验田和先进制造业排头兵，由西安经开区领衔的经开区先进制造业展区，受到了广泛关注。据了解，本届丝博会经开区先进制造业展区的展位面积达到900平方米，搜集整理了近500件展品，选择部分重点企业的有代表性的产品进行展示。经开区先进制造业展区呈现出三大亮点，其中新能源汽车项目、人工智能机器人、新材料及高端装备制造展示出了"经开智造"的新风貌和新成果。

此外，经开区先进制造业展区包含了八大主题展区，由新能源汽车展示区、AI及机器人展示区、装备制造展示区、新材料展示区、新能源展示区、军民融合展示区、航空装备展示区、综合形象展示区组成，将着重展示经开区在商用汽车、乘用汽车、高端装备制造、新材料、轨道交通及人工智能与机器人、军民融合等产业发展情况。

编辑： 李媛