丝博会微访谈丨褚锦锋：建好中心城市 引领黄河经济带协同发展

西部网讯（见习记者 朱童戈 马晴茹）“建设黄河沿岸区域性中心城市，引领黄河经济带协同发展。”今日（5月11日）上午，在第三届丝博会B4馆，韩城市委书记褚锦锋，副市长张新庄通过西部网、陕西头条客户端向全省推介韩城。
本次丝博会上，韩城市采用声、光、电、多媒体、人工智能、VR等多种现代展示手法，突出展示韩城市近三年招商引资企业和本土民营企业的发展情况及高新技术产品。韩城市委书记褚锦锋告诉记者，这次主要关注的是韩城产业的升级转型和黄河沿岸区域性中心城市建设。
韩城市副市长张新庄告诉记者，今年丝博会的项目推荐主要是围绕八大园区、五大千亿产业集群展开，截至5月10日，韩城专场会已推介签约209个项目，总投资2109亿元，创历届丝博会暨西洽会签约历史新高。
据了解，韩城在本届丝博会签约项目非常丰富，涉及高端制造业、新能源开发、城乡基础设施、现代商贸、文化旅游、现代农业等方面。除了展馆的宣传展示之外，韩城市还充分借助此次大会平台，精心策划60集电视连续剧《凤凰坪》新闻发布会、江浙客商座谈会、中国(陕西)-英国经济合作洽谈会、2018丝路国际文化产业创新与发展锋会等多个投资洽谈活动，力求实现精准招商，力争在招商引资方面交出亮眼的成绩单。
此次丝博会韩城市将以“区域中心大建设 追赶超越新引擎”为主题，以七大新区为承载，以产业集群、科技与金融创新、人才兴市、文化旅游发展为方向，充分借助第三届丝博会平台宣传推介韩城，进而促进韩城的全面发展。
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