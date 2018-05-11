丝博会微访谈丨杨长亚：挖潜铝材产业 为铜川工业转型升级创空间

铜川市委书记杨长亚借助丝博会向客商推介铜川。

铜川馆展出的新型电瓶车。

西部网讯（记者 李媛 赵昊）“铜川很美好，我们希望通过我们新的发展理念和创业热情，把我们铜川发展的更好。”在第三届丝博会铜川馆，铜川市委书记杨长亚通过西部网、陕西头条客户端向全省推介铜川。

在本届丝博会上，铜川馆展示产品可谓琳琅满目，有能跳舞的小机器人，有耀州窑的精品陶瓷，有续航80公里的电瓶车，还有新型铝材的汽车轮毂……面对络绎不绝的各地客商，作为带头人，铜川市委书记杨长亚对于此次参展可谓信心满满，面对西部网、陕西头条记者的问题，他重点选取展示的航、汽铝为主的各类材料及附属产品进行了介绍。

“这次展出的主要就是航空航天和汽车用铝的各类材料及附属产品。”杨长亚说，铜川过去是一个以煤炭和水泥为主的工业化城市，通过近些年来的不断转型升级变化，铝材的生产加工正在异军突起，目前铜川电解铝前景广阔，因此作为铝材的配套产业及产品，比如汽车车体、轮毂等都在加快开发研制。

杨长亚告诉记者，铝材是汽车实现轻量化发展所需的主要材料之一，以国外为例，现在国际市场上的小汽车生产都在追求轻量化发展，每辆车用铝可达150公斤，而且正在向着300公斤的标准迈进，而我国的汽车现在每辆车的用铝只有105公斤，还有很大的发展空间。“所以铝材的发展可以有效降低能耗，把环保指标提升上去，这就实现了环境、资源的可持续发展。”杨长亚说。

对于本次丝博会，杨长亚表示，铜川代表团希望通过丝博会带来的新理念，通过科技创新来推动践行党的十九大提出的全面高质量发展这一要求，加快工业的转型升级，进而积极有效的推进铜川的全面发展。

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