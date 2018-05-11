丝博会微访谈丨杨长亚：挖潜铝材产业 为铜川工业转型升级创空间

西部网讯（记者 李媛 赵昊）“铜川很美好，我们希望通过我们新的发展理念和创业热情，把我们铜川发展的更好。”在第三届丝博会铜川馆，铜川市委书记杨长亚通过西部网、陕西头条客户端向全省推介铜川。
在本届丝博会上，铜川馆展示产品可谓琳琅满目，有能跳舞的小机器人，有耀州窑的精品陶瓷，有续航80公里的电瓶车，还有新型铝材的汽车轮毂……面对络绎不绝的各地客商，作为带头人，铜川市委书记杨长亚对于此次参展可谓信心满满，面对西部网、陕西头条记者的问题，他重点选取展示的航、汽铝为主的各类材料及附属产品进行了介绍。
“这次展出的主要就是航空航天和汽车用铝的各类材料及附属产品。”杨长亚说，铜川过去是一个以煤炭和水泥为主的工业化城市，通过近些年来的不断转型升级变化，铝材的生产加工正在异军突起，目前铜川电解铝前景广阔，因此作为铝材的配套产业及产品，比如汽车车体、轮毂等都在加快开发研制。
杨长亚告诉记者，铝材是汽车实现轻量化发展所需的主要材料之一，以国外为例，现在国际市场上的小汽车生产都在追求轻量化发展，每辆车用铝可达150公斤，而且正在向着300公斤的标准迈进，而我国的汽车现在每辆车的用铝只有105公斤，还有很大的发展空间。“所以铝材的发展可以有效降低能耗，把环保指标提升上去，这就实现了环境、资源的可持续发展。”杨长亚说。
对于本次丝博会，杨长亚表示，铜川代表团希望通过丝博会带来的新理念，通过科技创新来推动践行党的十九大提出的全面高质量发展这一要求，加快工业的转型升级，进而积极有效的推进铜川的全面发展。
编辑：
娱乐舞水秀、戴大靠、唱高腔，孩子们有模有样的表演，展示着这项濒临灭绝的非遗项目的最新创新成果。05-11
娱乐王锵则侧身回眸，脸上写满迷茫与困惑，充满胶片质感的海报设计，两人一明一暗的“窥探”关系更是暗含影片故事线索。05-11
娱乐正在进行中的第71届戛纳国际电影节，不仅中国影人的多部作品闪耀其中，也让人看到了更多女性影人的身影。05-11
娱乐照片中二人依偎着坐在草坪上，章子怡的手臂自然搭在汪峰肩膀，汪峰紧握住章子怡的手，阳光明媚，笑容灿烂，十分甜蜜。05-11
娱乐2017年冯小刚《芳华》票房口碑双收，打破国内文艺片票房纪录。而《手机》2003年上映时，同样成绩斐然。05-11
娱乐这类专门为了“黑”明星而存在、专门发表针对明星负面言论、甚至对明星进行过激行为的“粉丝”，就是所谓的“黑粉”。05-10
娱乐李小冉生日当天她在微博晒出多张照片，照片中的她素颜出镜，状态极好，和亲友欢聚一堂，既有对着蛋糕许愿的画面，也有手捧鲜花巧笑嫣然的镜头。05-10
娱乐戛纳时间5月8日晚，去年担任戛纳电影节主竞赛单元评委的范冰冰今年携手新作《355》，出席了第71届戛纳电影节开幕红毯。05-10
娱乐5月5日晚，由赵又廷、马东、高晓松、蔡康永担任导师的观点分享类节目《奇葩大会》第二季迎来新一批特别人类。05-09
娱乐本次“龙舟特辑”的关键促成者，正是浙江卫视副总监兼节目中心主任、《奔跑吧》总统筹周冬梅和许亚萍教练。05-09
娱乐电影中，邹元清饰演的女儿赵小艺遇到了令自己脸红心跳的男神，却遭到老妈秦美丽的“万般阻挠”。05-09
娱乐此次，张震与“大魔王”凯特·布兰切特、“暮光女”克里斯汀·斯图尔特等组成评审团，更是被盛赞“戛纳最型评审团”。05-09