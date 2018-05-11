丝博会微访谈|邓秀娴：将推动更多港商赴陕投资兴业

邓秀娴接受西部网、陕西头条专访。
西部网讯（见习记者 朱童戈）“香港是陕西最大的海外投资来源地，希望两地多一些交流，有更多合作的可能性。”5月11日，香港特别行政区政府驻陕西联络处主任邓秀娴在做客西部网、陕西头条第三届丝博会暨西洽会融媒体演播室时表示，希望为进一步深化香港和陕西的合作做出更多的努力。
陕西经济快速发展 吸引港商投资目光
谈及为什么去年选择在陕西建立联络处时，邓秀娴表示，“近些年来，陕西备受香港投资商的重视，陕西在科技方面取得的成就倍受港商的关注。”据了解，近年来，陕西与香港经贸往来密切，香港一直稳居陕西海外投资来源地之首。数据显示，截至2017年底，香港在陕投资设立企业2723家，占全省的43.5%，累计实际投资达171.93亿美元，占全省的42%，港资在陕西的投资主要集中于商贸、地产、金融、现代服务业。邓秀娴表示，“联系港商是联络处重要的工作之一，我们会精确把握香港和陕西的合作方向，吸引更多港商到陕西投资兴业。”
邓秀娴表示，去年联络处在西安举办了香港回归20周年展览和香港新声音《一铺清唱》无伴奏音乐会，展示了香港回归20年以来各方面主要成就和发展。今年是改革开放40周年，邓秀娴表示，“此次也将开办展览以及交响乐团演出等文化活动，展现香港作为亚洲国际都会的活力与魅力，希望内地加大对香港文化活动方面的宣传力度，两地能多一些交流与互动。”
丝博会规模更大更专业 科技方面望创造更多合作机会
“较去年相比，丝博会今年在规模和专业程度上都有了明显提升。”今年第二次参加丝博会的邓秀娴坦言，一年来身边的一些变化让她感到欣喜。“陕西的营商环境进步了很多，相比之前很多审批更宽松了，很多手续也简化了。”
邓秀娴说，“希望可以对未来陕西的发展提供帮助，相互合作，共同进步。通过联络处让更多的香港人了解陕西在科技等方面的成果，让香港和陕西的合作得到更好地发展。”
编辑： 朱童戈
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