陕西彬县撤县设市获批 将设彬州市由咸阳代管

近日，陕西省政府网站发布《陕西省人民政府关于同意撤销彬县设立县级彬州市的批复》，同意撤销彬县，设立县级彬州市。具体如下：
咸阳市人民政府：
根据《民政部关于同意陕西省撤销彬县设立县级彬州市的批复》（民函〔2018〕47号），现就你市调整部分行政区划批复如下：
经国务院批准，同意撤销彬县，设立县级彬州市，以原彬县的行政区域为彬州市的行政区域，彬州市人民政府驻城关街道西大街51号。彬州市由省直辖，咸阳市代管。
撤县设市各项工作要深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照追赶超越定位和“五个扎实”要求，统筹做好城乡规划、建设和管理，提高新型城镇化质量和水平，增强城市综合承载能力。涉及的各类机构要按照“精简、统一、效能”的原则设置，涉及的行政区域界线勘定、机构更名等按规定及时办理，所需人员编制和经费自行解决。要严格按照国务院“约法三章”要求，不新建政府性楼堂馆所，不增加财政供养人员，不增加“三公”经费。要严格执行中央和省委、省政府关于厉行节约的规定以及土地管理法规政策，加大区域资源整合力度，促进区域经济社会协调健康发展。要强化组织领导，明确工作责任，加强行政区划调整的社会稳定风险评估，落实各项工作措施，确保行政区划调整有序稳妥实施。
陕西省人民政府
2018年5月4日
编辑： 钟莹
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