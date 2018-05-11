西安一浴场关门停业不退余额 被列入经营异常名录

5月10日，29条网友留言有回复。

西部网讯 天源浴场关门停业不退余额、雁塔区西沣一路一年多了修不好、新城区励志小学门前共享单车堆积……5月10日，碑林区人民政府办公室、雁塔区网络发言人、新城区长乐西路街道办事处等23个党政相关单位回复了29条西部网网友留言。

天源浴场关门停业不退余额

被列入经营异常名录

2018年4月28日，网友“赵天良”反映，天源浴场于4月14日突然关门停业，不给持卡受害人退回卡上余额，据统计，持卡受害人达600多人，金额150多万元。请有关部门调查，谢谢。

碑林区人民政府办公室回复： 4月16日收到消费者反映该浴场关门停业情况后，工商碑林分局会同长安路街办、公安碑林分局执法人员第一时间到现场进行实地调查，将天源浴场列入经营异常名录。

针对消费者大量投诉的情况，安排专人负责登记，截至5月9日已累计收到投诉450余件，涉及金额151万元。5月9日上午工商碑林分局召开专题协调会，积极为群众协调退卡退费事宜，并通过多方查询，与该浴场负责人王某取得联系，近期王某将到派出所说明情况。我区也将继续关注该事件的进展，协调双方妥善处理好退费事宜。

雁塔区西沣一路一年多了修不好

道路计划6月底完工

2018年4月17日，网友“刘先生”反映，雁塔区西沣一路从去年挖开重新修路，修了一年多了都修不好，影响很大，让人怎么出行？希望给西安市民一个说法。

雁塔区网络发言人回复：2017年11月，该条道路完成了南半幅的建设并通车，因2017年11月15日至2018年3月15日为治污减霾“冬防期”，所有工地一律禁止施工，因此道路北半幅暂停施工。另外，因涉及南沈家桥村回迁配套设施不到位，今年3月15日“冬防期”结束，施工单位围挡后，先进行水电气暖管道改迁。

经向施工单位了解，现改迁施工已结束。下一步，施工单位将清运土方并实施道路修复建设，计划6月底完工。

新城区励志小学门前共享单车堆积

已对共享单车进行清理

2018年5月7日，网友“寒冰”反映，长缨西路励志小学门口共享单车泛滥，严重影响来往行人，特别是对励志小学学生出行造成严重安全隐患。请相关部门及时处理并解决，还路于民。

新城区长乐西路街道办事处回复：5月7日，交警中队连同共享单车工作人员共同对励志小学门口及周边区域内的共享单车进行清理。同时交警三中队中队长对两家公司负责人进行约谈。5月8日上午已清理完毕。

和福公馆在建项目施工扰民

工地负责人被约谈

2018年5月2日，网友“赵女士”反映，碑林区盐店街和福公馆在建项目整夜施工，非常影响老人、孩子的休息，请问是否可以调整作业时间？

碑林区人民政府办公室回复：经查，该处工地有正规审批手续，施工噪音为工地清运建筑垃圾导致。执法人员约谈该工地负责人，要求其降低噪音，避免影响周围居民正常生活作息。

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5月10日有回复：杨凌示范区等单位回复29条留言

编辑： 辛超