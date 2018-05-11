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沪陕高速西商段灞源隧道化学品泄露 秦岭隧道北口管制

时间：2018-05-11 08:00:19  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

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沪陕高速西商段灞源隧道化学品泄露 秦岭隧道北口管制

5月10日20时许，沪陕高速西商段灞塬隧道内（K1451公里处），一辆装有32吨甲缩醛的罐车（鄂HSD677）发生侧翻，造成液体泄漏，无人员伤亡。

西部网讯（记者 刘望） 5月10日20时许，沪陕高速西商段灞塬隧道内（K1451公里处），一辆装有32吨甲缩醛的罐车（鄂HSD677）发生侧翻，造成液体泄漏，无人员伤亡。

目前公安交警部门已对秦岭隧道北口K1457处实行管制，引导车辆向蓝商高速分流。

事故发生后，西安市委、市政府领导立即做出指示，市委常委、常务副市长吕健，副市长强晓安迅即赶赴现场组织开展处置工作，并成立现场指挥部。

蓝田县政府组织对周边群众进行疏散，环保部门加强对周边环境监测。

西安市安监、质监、交通、消防、应急等部门负责同志和有关专家赶赴事故现场开展处置工作。

编辑： 王瑜

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