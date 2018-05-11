第三届丝绸之路国际博览会今日开幕 打造国际合作新平台

第三届丝绸之路国际博览会今天上午在西安开幕。

西部网讯（记者 秦振 贺桐） 今天（5月11日）上午，第三届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会在西安开幕，会期5天。来自73个国家和地区的230个团组参展参会，大家同聚西安，共促发展。

记者了解到，第三届丝博会按照党的十九大报告提出“要积极促进‘一带一路’国际合作，努力实现政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，打造国际合作新平台，增添共同发展新动力”的要求，牢记习近平总书记“办好丝博会”嘱托，聚焦国际化、市场化、品牌化、专业化，坚持政府主导和市场运作相结合，推动“会、展、销”三结合，以策划、实施、监督、宣传、落实为手段，力争从会议规格、签约成果、展览展示、新闻宣传、客商满意度、群众获得感等方面取得突破。

打造新时代新格局新发展 英国、马来西亚成本届主宾国

据了解，本次会议主题为“新时代•新格局•新发展”，英国、马来西亚为大会主宾国，贵州省、天津市为大会主宾省（市），延安市为主题市。

主要论坛和会议活动方面，大会将举办第三届丝博会开幕式，“丝绸之路国际合作西安高峰论坛”主旨论坛，中国东中西地区联动发展论坛等重要会议，海内外侨商投资县区行活动等投资贸易促进活动及主宾国、主宾省（市）、主题市活动。

同时，在此次丝博会期间，还将配套举办文化、旅游、艺术、美食等方面的系列活动。

打破地域限制突出产业特征 大会共设4大产业馆

在展览展示方面，第三届丝博会打破原有按地域、产业设馆管理，跨国界、跨区域、跨产业交叉混合布展，最大限度促进经贸合作交流，在产业布局方面，突出航空航天、电子信息、智能制造等高新技术产业。

在西安曲江国际会展中心与西安绿地笔克国际会展中心两个场地共设1个合作交流馆、4个产业馆、1个特色产品馆。

其中合作交流馆设在西安曲江国际会展中心A馆，由主宾国、主宾省、主题市展及中国品牌展组成，并设产品推介、项目发布平台。

1号产业馆设在西安曲江国际会展中心B1馆，集中展示航空航天领域最新技术和产品；2号产业馆设在西安曲江国际会展中心B2馆，聚焦“中国制造2025”重点领域，集中展示智能制造领域最新技术产品和解决方案；3号产业馆设在西安曲江国际会展中心B3馆，重点展示节能技术和环境保护领域的热点技术与产品；4号产业馆设在曲江会展中心B4馆，重点展示新材料行业最新技术和产品及第五代移动通信技术、生物科技等专业领域的前沿技术及产品。

另外，特色产品馆设在西安绿地笔克国际会展中心1-4号馆，主要组织丝绸之路沿线国家和地区、我国有关省区市及陕西有关地市古丝绸之路新工艺陶瓷、茶文化产品、精品丝绸、酒类产品和名优地理标志产品，开展现场展销活动。

中国唯一以“丝绸之路”命名国际博览会 积极服务“一带一路”

记者了解到，今年的丝博会不同于前两届，是党的十九大召开之后、改革开放40周年和“一带一路”倡议提出5周年之际举办的一次重要的国际经贸盛会，从形式到内容、从论坛设计到展馆设置都有新的改变、新的突破。

作为中国唯一以“丝绸之路”命名的国际博览会，第三届丝博会由中国国家发展和改革委员会、商务部、中华全国归国华侨联合会、中华全国工商业联合会、中国国际贸易促进委员会、国家市场监督管理总局、陕西省人民政府共同主办。

第三届丝博会将充分发挥陕西古丝绸之路起点、内陆改革开放新高地、“一带一路”核心区和中国（陕西）自贸试验区新优势，着力打造陆海内外联动、东西双向互济的开放格局，积极服务“一带一路”建设、东中西地区联动发展和陕西“五新”战略任务，推动“五个中心”建设和枢纽经济、门户经济、流动经济的快速发展。

编辑： 王瑜