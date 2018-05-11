宝鸡新能源汽车专用号牌今日首发 看看如何申领

5月10日，宝鸡新能源汽车专用号牌正式启用。

5月10日，宝鸡新能源汽车专用号牌正式启用。

西部网宝鸡讯 （记者 鲁鹏飞 通讯员 张社生） 5月10日，宝鸡市新能源汽车号牌首发仪式在宝鸡市公安局交通警察支队举行，随着首批新能源汽车专用号牌的发放，宝鸡市新能源汽车号牌今日起正式启用。新能源汽车除了可以享受国家新能源汽车购车的政策性补贴外，将没有限号通行的困扰，还可以享受公交车道优先通行的待遇，以及市区2小时内免费停车的优惠政策。

宝鸡新能源汽车专用号牌正式启用

根据国务院《节能与新能源汽车产业发展规划（2012--2020年）》，新能源汽车是指插电式混合动力和纯电动续使里程应大于50km的汽车，主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车。

新能源汽车号牌分为纯电动新能源汽车和非纯电动新能源汽车。根据安排，今天起购买新能源汽车的车主在宝鸡就可以给爱车挂新能源汽车专用号牌。小型新能源汽车号牌号码左侧第2位必须使用字母D、F（D代表纯电动新能源汽车，F代表非纯电动新能源汽车），示例：陕CD*****和陕CF*****。大型新能源汽车号牌号码序号的右侧第1位必须使用字母D、F（D代表纯电动新能源汽车，F代表非纯电动新能源汽车），示例：陕C*****D和陕C*****F。

新能源汽车专用号牌外廓尺寸为480mm×140mm，号牌长度比普通号牌增加40mm，其中大型新能源汽车后号牌宽度减少80mm，号牌式样底色以绿色为主色调，突出绿色环保的寓意，采用全新的号牌号码字体。其中，小型新能源汽车专用号牌底色采用渐变绿色，大型新能源汽车专用号牌底色采用黄绿双拼色。与普通汽车号牌相比，新能源汽车专用号牌号码由5位升为6位。

新能源车号牌启用时间及申领办法？

宝鸡车管所经过前期精心准备，于2018年4月27至4月28两天对新能源大小纯电动车进行系统测试，已经顺利测试成功。按照省公安厅交警总队要求，已于2018年4月28日报请交警总队车管处，将于2018年5月10日正式启用公安网和互联网新能源号牌选号系统。

2018年5月10日开始，对办理新能源汽车注册登记、转移登记、补换领车牌的车主，全部核发新能源汽车专用号牌；对已登记的在用新能源汽车，按照“自愿换领”的原则，车主可以继续使用原号牌，也可以换领新号牌。

新号牌启用后，对新购置的新能源汽车，车主可以直接到宝鸡车管所申领新能源汽车专用号牌，申领新能源汽车专用号牌的条件、程序和要求，与普通汽车号牌相同。车主可以直接到宝鸡车管所办理登记，也可以通过互联网交通安全综合服务管理平台或“交管12123”手机APP预先选定号牌号码，再到宝鸡车管所办理登记。选号时，可采取计算机自动选取（50选1）或按照编码规则自行编排的方式确定号牌号码。

需要说明的是，新能源汽车专用号牌工本费不变，仍执行现行国家规定的普通汽车号牌收费标准，每副号牌100元。

第一批投放的新能源汽车专用号牌号段是什么？

1、公安交通综合应用平台号段：

小型纯电动车：陕CD00000-陕CD09999，小型非纯电动车：陕CF00000-陕CF09999。

大型纯电动车：陕C00000D-陕C09999D，大型非纯电动车： 陕C00000F--陕C09999F。

2、互联网交通安全综合服务平台号牌号段：

小型纯电动车：陕CD10000-陕CD19999，小型非纯电动车:陕CF10000-陕CF19999。

大型纯电动车：陕C10000D-陕C19999D， 大型非纯电动车: 陕C10000F--陕C19999F。

购买新能源汽车有那些优惠政策？

购买新能源汽车可以享受国家免车辆购置附加税的优惠政策，以及享受国家新能源汽车购车的政策性补贴。在宝鸡将没有限号通行的困扰，还可以享受公交车道优先通行的待遇，以及市区2小时内免费停车的优惠政策。

记者了解到，为了方便新能源汽车车主申领专用号牌，宝鸡车管所将为申领新能源汽车专用号牌的申请人提供多种服务措施：一是开通新能源汽车专用号牌业务绿色通道或专门窗口，增配警力，增设查验场地，提供延时或周六日换牌服务。二是实行号牌邮寄服务。三是开通服务咨询电话:0917-8806555，为群众提供咨询导办服务，通过发送手机短信、微信等方式，对已登记的新能源汽车车主开展一对一的告知提示，提示换发号牌预约方式和要求。四是对公交、出租公司等新能源汽车保有量较大的企业普通号牌实行重点预约，集中换牌。五是大宗业务不分周六、周日实行上门办理服务。

5月10日，宝鸡新能源汽车专用号牌正式启用。

5月10日，宝鸡新能源汽车专用号牌正式启用。

编辑： 秦怡