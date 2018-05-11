年产50万台轻型变速器项目落户宝鸡 助推宝鸡汽车产业发展

年产50万台商用车变速器项目落户宝鸡。

西部网讯（记者 鲁鹏飞） 5月10日下午，陕西法士特齿轮有限责任公司与美国伊顿公司联合组建的中外合资高新技术企业“法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司”合资项目在西安签约，该项目预计总投资近20亿元，项目建成后将形成年产50万台轻型商用车变速器的生产能力。

签约仪式上，双方宣布将在轻型商用车变速器、相关变速器零部件以及售后零配件的研发、生产、装配、测试、销售及服务等领域开展全面合作，同时就尽快将双方各自的轻型AMT及其他轻型智能化变速器导入合资公司形成良好共识。

新组建的“法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司”，注册地址为宝鸡市高新区汽车工业园，注册资本2亿元，该项目预计总投资近20亿元。项目建成后将形成年产50万台轻型商用车变速器的生产能力，初步预计年新增销售收入不低于22亿元。

该项目的成功签约，将为陕西“300万辆汽车工程”注入新的动能，也标志着宝鸡市在完善和延伸汽车产业链上实现新的突破，对于进一步壮大宝鸡市汽车及零部件产业集群、促进宝鸡加速追赶超越具有十分重要的意义。

编辑： 秦怡