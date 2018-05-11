聚力汽车及高端装备制造业发展 宝鸡“丝博会”上觅良机

西部网讯（记者 鲁鹏飞） 作为西部工业重镇，宝鸡工业基础雄厚，产业门类齐全，汽车及零部件、钛及钛合金、装备制造等产业发展势头良好。如何更好地发挥“宝鸡制造”优势，加快宝鸡工业强市建设，5月10日，宝鸡汽车及零部件、高端装备制造产业推介会在西安举行，百户企业领导嘉宾齐聚，共觅发展良机，共商合作大计。
宝鸡工业基础雄厚，是我国西部重要的装备制造业基地，全市已形成汽车及零部件、钛及钛合金、烟酒食品、能源化工、装备制造等五大支柱产业和航空航天、新能源、电子信息、生物医药、智能制造等五大新兴产业集群。
近年来，宝鸡市围绕建设装备制造业名城的目标，大力实施工业强市“1553”行动计划，努力提升工业质量和核心竞争力。2017年，宝鸡全市实现地区生产总值2180亿元，其中工业增加值突破千亿元大关。特别是汽车产业快速发展，拥有以陕汽中轻卡、吉利轿车、陕西通家新能源汽车为代表的11户整车及300多户汽车零部件生产企业，重型卡车和乘用车产销量居西北第一，2017年全市汽车整车产量达到20万辆，实现产值430亿元。
宝鸡高端装备制造产业链健全，创新配套能力强，有15个国家级工程研究中心在宝鸡建立了区域分中心，数控机床、石油钻采、高铁装备等60多种产品销量居全国或世界同行业前列，机器人关节减速器、无人机等国内领先。从我国大型客机C919上天，先进战机量产，到4500米深潜器入海，空天电眼等多项高新装备都与“宝鸡制造”息息相关。李克强总理寄语宝鸡，“装备中国，走向世界”。
推介会上，宝鸡渭滨区、陈仓区、蔡家坡经开区和宝鸡高新区分别推介了轨道交通产业园区、机床工具产业园区，机器人产业园区，汽车产业园区和高端装备产业园区等项目。
编辑： 秦怡
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