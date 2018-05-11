宝鸡大力发展食品工业 10个项目引资22.95亿

宝鸡食品工业招商引资项目推介会，10个项目集中签约，引资22.95亿。

西部网讯（记者 鲁鹏飞） 5月10日下午，宝鸡食品工业招商引资项目推介会在西安举行，推介会以食品加工业为主题，以招商推介为核心，吸引了来自全国各地的40多家客商参加会议。推介会上，集中签约食品工业招商项目10个，总投资22.95亿元。

陇县绿色食品工业园区、扶风科技工业园区、眉县猕猴桃产业园区分别进行了招商引资专题推介。会议集中签约项目10个，总投资22.95亿元。其中，国家级眉县猕猴桃园区管委会与中经基金陕西分公司签订的《猕猴桃深加工项目》，总投资5.6亿元，是本次最大的签约项目。

宝鸡是西部重要的商品粮和果、畜、菜生产基地，猕猴桃、秦川牛、凤椒等农产品享誉全国。近年来，宝鸡市围绕推进农业供给侧结构性改革，依托丰富的农产品资源，大力发展食品工业，先后有蒙牛乳业、飞鹤乳业等一大批知名食品企业落户，已初步建成了以陇县羊乳加工、扶风农产品精深加工、眉县猕猴桃产业等为代表的6个农产品加工园区。2017年，全市食品加工企业达到210户，实现食品工业产值630亿元。此次食品工业招商引资项目推介会的召开，将吸引更多的客商来宝鸡投资，对深入推进乡村振兴战略、实现农村一二三产业融合发展，必将起到积极的促进作用。

编辑： 秦怡