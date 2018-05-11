两年三次处罚依然无证行医 男子宝鸡非法行医被拘留

西部网讯（通讯员 孙力 李逸飞） 一男子在未办理医疗机构执业许可证，也未取得执业医师资格证的情况下，不但堂而皇之地开起了诊所，而且面对相关部门连续3次行政处罚后，依然我行我素，抱着侥幸心理继续“治病救人”。日前，宝鸡市公安局渭滨分局西宝路派出所民警根据走访摸排获得的线索，快速成功破获这起非法行医案，依法将嫌疑人任某刑事拘留。

4月22日，西宝路派出所民警在辖区走访时，接到群众举报，称有人在辖区相家庄村开设诊所，长期从事非法行医活动。得到线索后，西宝路派出所立即安排民警先期开展摸排取证。民警经过调查发现，涉嫌非法行医的任某在未取得执业医师资格证书的情况下，确实在西宝路派出所辖区相家庄村私开一家诊所。

5月4日，在充分掌握了嫌疑人任某非法行医的相关证据后，民警经过蹲点守候，将正在诊所内给病人进行输液治疗的任某现场抓获。

面对民警提供的相关证据，任某不得不承认自己非法行医的事实。警方查明，犯罪嫌疑人任某以前曾在广东等地从事非法行医活动，被当地有关部门依法取缔后，又来到宝鸡市渭滨区相家庄村租房开起诊所，2016年至2017年，任某因诊所未办理医疗机构执业许可证，自己也没有取得执业医师资格证，连续3次受到当地卫生局和计生局的行政处罚，责令任某停止开设诊所，停止从事非法行医活动。但任某置处罚于不顾，依然抱着侥幸心理进行非法行医活动。

目前，犯罪嫌疑人任某已被警方刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

编辑： 秦怡