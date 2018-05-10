秦知道丨全国网媒齐聚陕西 为何选择这些地方采访调研？

5月10日，以“新时代•新平台•新机遇”为主题的“一带一路”大型网络主题活动在西咸新区空港新城正式启动。

西部网讯（记者 张澍田）5月10日，以“新时代•新平台•新机遇”为主题的“一带一路”大型网络主题活动在西安正式启动。来自中央主要新闻网站、省级重点新闻网站、财经科技媒体的编辑记者，以及“一带一路”“自贸区”方面的研究专家等70余人组成的采访团首日就选择了陕西对外开放的最前沿——空港新城，走进政务服务中心、申通西北转运中心和西部机场集团。

采访团之所以选择“一带一路”上重要的航空枢纽空港新城作为起点，是因为作为典型的内陆省份，陕西既不靠海、又不沿边，做大做强临空经济是陕西实现追赶超越的重要途径，空港新城无疑承载着陕西省经济发展的诸多期望。

在为期5天的行程中，采访团成员还将走进第三届丝博会、国际合作园区，探访中国（陕西）自由贸易试验区、空中丝路建设。不难看出，本次采访团调研的轨迹正是以“三个经济”为主线，寻求新时代陕西经济实现追赶超越发展的内在逻辑。

采访团成员在西安咸阳国际机场建设指挥部项目规划前听取机场三期改扩建工程介绍。

党的十九大胜利召开后，我国经济社会发展迈入了一个全新的历史时期。而在新时代陕西经济到底要向哪个方向发展，通过什么样的路径实现习近平总书记来陕视察所叮嘱陕西的“五个扎实”和“追赶超越”目标，这是摆在新一届陕西省委班子面前需要思考的重要问题。

经过长期细致审慎的论证，在2017年末召开的陕西省委十三届二次全会上，陕西正式提出了大力发展枢纽经济、门户经济、流动经济的重要战略举措，作为未来陕西经济社会发展的重要支撑和着手点。

枢纽经济、门户经济、流动经济构成了一个有机的整体，其中枢纽是基础，流动的产业要素是关键，门户经济则是主导也是重要生产力。在西安交通大学教授郝渊晓看来，陕西发展“三个经济”，需要以供给侧结构性改革为主线、以实现高质量发展为目标、以数字经济为统领，使之相辅相成、相互促进、共同发展。

门户经济全面开放的“窗口”作用于枢纽经济的“聚集、扩散”功能，有利于打造出全经济要素在更大区域内规范、协调、有效流动的效果，流动经济的发展又会强化区域枢纽经济与门户经济的功能。

为此，郝渊晓提出陕西要发挥和用好陕西综合交通重要枢纽和对外开放重要门户的优势，以发展枢纽经济、门户经济、流动经济为突破口，打造陆海内外联动的重要节点、东西双向开放的重要门户，使对外开放成为新时代陕西追赶超越发展的新优势。

作为流动经济的支撑与核心，枢纽经济既是重要的节点，又是区域打造“经济枢纽”的基础，“经济枢纽”的形成将是门户经济、枢纽经济与流动经济协同发展的最终目标和结果。区域不仅能提供运输、存储等必要的物理条件，也能在高效通达的状态下创造出更多的经济效益。

采访团成员在申通快递西北转运中心实地采访调研。

深处祖国西部，新时代如何将陕西打造成为内陆改革开放新高地和“一带一路”建设的核心区？

以“三个经济”为经济发展的着眼点，陕西不仅要用好国家加大西部开放力度的历史机遇，更需要自身进一步拓展开放的范围和层次，进一步拓展开放的思想观念、结构布局、体制机制，深度融入“一带一路”大格局，打造内陆改革开放新高地。

此外，陕西还应该以现有产业为基础，打造良好的营商环境，加大招商引资力度，发挥西安国家中心城市和交通区位优势，整合资源，出台支持“三个经济”发展的规划，提升服务精神，把西安打造成为“一带一路”国家经济发展示范城市。

“三个经济”成为陕西依托自身区位优势、深入推进“一带一路”建设的有力抓手。陆海内外联动，东西双向互济，身处内陆的陕西加快改革开放的步伐，以全方位开放的胸怀和气魄，奋力谱写新时代追赶超越新篇章，“一带一路”上的陕西坐标将会愈加清晰。

编辑： 秦怡