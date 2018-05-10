立足三大“国字号”品牌发力 空港新城破题“三个经济”

“一带一路”大型网络主题活动•陕西站采访团走进陕西西咸保税物流中心。

西部网讯（记者 彭芬）今天（5月10日），“一带一路”大型网络主题活动•陕西站采访团首站走进了西咸新区空港新城，全面了解其在深度融入“一带一路”建设，围绕“三个经济”破题发力，打造宜居宜业最优营商环境等方面的探索和成效。

采访团首站为何选择空港新城？拥有“国家级新区”、“中国（陕西）自由贸易试验区”、“国家级西安临空经济示范区”三个“国字号”品牌的空港新城，无疑是陕西构建更高层次的开放平台、实现追赶超越发展的一个缩影。

申通快递西北转运中心每天处理快件达100万单。

突破制约谋发展 加快构建临空经济全产业链

不沿海、不沿边，深居内陆的地理区位一直是制约陕西发展的一大瓶颈，大力发展临空经济，加快对外开放成为突破制约的关键。近日，西安临空经济示范区正式获批，示范区位于西咸新区空港新城，将着力探索临空经济发展新路径、新模式，培育壮大临空特色产业体系。

2016年7月正式运营的陕西西咸保税物流中心，保税仓储面积超过10万平方米。中心实行“境内关外”的运作模式，进出口货物涵盖了机电产品、航空材料、大宗钢材、食品等类别，贸易往来国家涉及美国、欧盟国等15国。陕西省空港综合保税区投资有限公司副总经理尹向明说，目前中心正在申请升级为综合保税区，相信在多重政策叠加的优势下，将进一步促进陕西省临空贸易通道的开放。

在空港新城建设“中国孟菲斯”的进程中，快递巨头们也纷纷抢滩布点。在位于空港的申通快递西北转运中心，建有双层现代化快件分拣车间、现代化立体仓库、监控信息中心等全新的电子商务操作模式设施，每天处理快件100万单，助力国际航空物流枢纽建设，实现政府与企业的“双赢”。

据介绍，作为大西安航空服务功能区，空港新城已经开通了至阿姆斯特丹、哈恩、芝加哥等13条全货运航线，2017年西安咸阳国际机场航空货邮量达到26万吨，跻身全球机场前50位。立足临空优势，空港新城正加速发展航空物流、保税物流、电子商务、航空维修制造、会展商贸、文化创意等产业，加快构建临空经济全产业链。

在空港新城政务服务大厅，“3450”综合行政审批效能体系改革极大地提高了政务服务效率。

制度创新打造最优营商环境 让企业“来了就不想走”

在空港新城政务服务大厅，3个工作日可办结营业执照，4个工作日办结经营性许可，50个工作日办结工程建设项目审批。“3450”综合行政审批效能体系改革极大地提高了政务服务效率、方便企业经营。据了解，陕西梅里众诚动物保健有限公司的动物疫苗项目仅用时1天就拿到了建设用地规划许可证。

同时，空港新城将24个项目建设审批事项，以及涉及5个部门36个与市场主体相关的经营许可事项，全部进驻空港新城企业投资一站式服务大厅，实现“一个大厅办证”“一枚印章审批”。

“在空港，事事关乎招商引资，人人都是营商环境，营商环境提升永无止境。”空港新城党委书记、管委会主任贺键希望打造一个让企业家“来了就不想走”的营商环境，当好“金牌店小二”，为企业提供“五星级服务”。

空港新城党委书记、管委会主任贺键介绍相关情况。

“三个经济”因空港而起 更要因空港而兴

2017年9月，陕西省委书记（时任陕西省省长）胡和平在空港新城调研时首次提出“枢纽经济、门户经济、流动经济”的发展思路，勾勒了陕西发展的“未来骨骼”。在贺键看来，“三个经济”因空港而起，更要因空港而兴。

贺键介绍，围绕枢纽经济，空港新城正着力推进国际航空枢纽、关中平原城市群唯一枢纽机场、多式联运节点、国际物流大通道等；围绕门户经济，将聚焦空中丝路起点建设、大西安城市形象窗口塑造、国际一流营商环境培育、航空企业CBD建设、口岸功能完善等；围绕流动经济，则将重点促进人流、物流、信息流、资金流、科技流等5类要素的汇聚和流通。

“我们通过贸易投资自由化，赋予市场更强的活力；通过营商环境便利化，赋予企业更多的便利；通过金融资本国际化，赋予产业更强的底气。”贺键说，未来的空港新城将整合放大“临空+自贸+保税”的叠加优势，打造丝路交通商贸物流中心，国际航空服务业和航空高端制造聚集中心，国际会展、文化创意和总部聚集中心，生态和农业小镇示范中心，成为吸纳全球要素资源的开放门户。