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【延时摄影】震后十年·见证陕西灾区新生

时间：2018-05-10 22:21:49  来源：西部网-陕西新闻网  作者：赵昊

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【延时摄影】震后十年·见证陕西灾区新生

编者按：“5·12汶川地震”发生十周年之际，西部网、陕西头条推出《震后十年·追忆与新生》特别报道，记者回访陕西地震重灾区，通过图片故事、微视频和VR全景等方式，带你一起追忆往事，见证新生……

编者按：“5·12汶川地震”发生十周年之际，西部网、陕西头条推出《震后十年·追忆与新生》特别报道，记者回访陕西地震重灾区，通过图片故事、微视频和VR全景等方式，带你一起追忆往事，见证新生……

十年前

地动山摇，灾难到来

他们呼喊 ，他们哭泣

然而对生活不灭的希望

让他们负重前行重建家园  

十年后

从地震中走出来的他们，向阳而生

带着劫后余生的那份知足和善良

陕南的平静美好里有他们的豁达和坚韧  

此刻，陕西头条带你追忆往事，见证新生

编辑： 赵昊

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