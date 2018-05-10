铜川一村庄电力设施遭破坏 镇政府：断电属景区线路

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 郭刚华 铜川台 刘佩）最近，铜川市王益区孟家塬村有几户村民的正常生活被彻底打乱，因为村上为他们供电的电线杆被一铲车撞倒，生活电线也被铰断，这没有了电，村民们的用水和生活都成了难题。

村庄电力设施遭破坏 村民遭遇断电生活成难题

铜川市王益区孟家塬二组村民史天社：“在五月四号，早上十点来了三个不明身份的人，一个开着大型推土机，两个人指挥。首先把生活用电剪断了，其次用铲车把电线杆撞到，倒在我的房子上，他顺手把我家的电表提走了。”

从村民提供的视频中记者可以看到，事发当天一辆铲车将连接电线的电杆铲断，其中一名男子利用铲车，爬上史师傅家的屋顶，对线路进行拆除。自此，孟家塬村二组的这七户村民就开始了没电的生活。铜川市王益区孟家塬二组村民 史天社：

家里冰箱里的东西几乎都坏完都扔了，晚上给娃喂奶，有一岁多的小孩。没有办法喂奶。晚上照明只能唯独点一根蜡烛。

铜川市王益区孟家塬二组村民张喜云：“水吃不成水，还做不成饭，晚上漆黑一片。没有办法用水，家家屋里都是水泵。没有电，水抽不上来，饭都做不成，吃不成。”

据村民们反映，事发后，他们及时向电力部门拨打了电话，国网铜川供电公司黄堡镇供电所也及时赶到了现场。

国网印台王益供电公司运维检修部主任康炜：“发现当时80米的电线被拆除，还有一级电杆被推到，6块电表丢失，初步大概估算损失就在五千块钱左右，当时咱们线路外力暴力破坏，当时我们发现这种情况后，就立即向当地公安机关进行报案。”

编辑： 王瑜