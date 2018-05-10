两岸新媒体采访团赴陕参加丝博会 用心感受新陕西

采访团成员体验可视可觉展示设备。

西部网讯（记者 熊惠玲）用眼观看新变化，用心感受新陕西。近日，受陕西省人民政府台湾事务办公室邀请，由两岸新媒体大咖及知名摄影机构成员组成的两岸媒体联合采访团赴陕，参加2018年第三届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会开幕式及系列主题活动。

5月10日，联合采访团一行先后参访了西安高新区，考察了力成半导体（西安）有限公司，详细了解了台商在西安高新区办企的政策支持和运行情况，对陕西给予台商的相关扶持帮助给予了高度肯定。

在高新区咖啡一条街，采访团一行被一系列由西北工业大学学生研发的机器设备所吸引，“翱翔之星”微小卫星、CCROV水下无人机、基于移动终端遥控的移动机器人……一件件科技含量高，现实应用广的产品让采访团成员们交口称赞。可以随身携带，深入海底100米拍摄传输图像的CCROV水下无人机尤其受欢迎，“真没想到这款无人机是一位研究生创立的公司研发的，并且还是专业级的无人机，防水能力和抗水压能力也是达到了很高的标准，真是英才出少年啊！”

来到陕西，就不能不提到兵马俑，在曲江文创基地，一件件和兵马俑有关的文创产品引起了台湾著名主持人温士凯的注意，“我发现这些文创产品中融合了陕西当地很多的文化元素，印象最深的就是兵马俑和剪纸的融合，完美地将两种文化元素重新编排整合呈现。”他说，这些创意非常好，但在市面上还没有广泛的推行，陕西的文化历史悠久，应该用这些有鲜明特色的文创产品来做深入广泛的推广，革新提高大家对陕西原有的那种古老印象。

据了解，本次联合采访活动将于15日结束，期间，采访团将围绕经济、文化两个主题，参访西安具有产业特色的经济开发区，体验陕西厚重的历史文化，走访在陕台企，了解台企的生产经营环境与发展，用眼观看新变化，用心感受新陕西。

编辑： 熊惠玲