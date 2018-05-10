西安启动"24小时全智能办照系统"实现智能审批"秒过"

工作人员现场使用该系统为企业办理并颁发了营业执照。



西部网讯（记者 熊惠玲）5月10日，西安市“24小时全智能办照系统”正式启动，西安市工商局工作人员现场使用该系统为企业办理并颁发了营业执照。

据了解，“24小时全智能办照系统”将改变原有的工商营业执照人工审批模式，该系统正式启动后申请人在办理自然人出资的有限责任公司和个体工商户营业执照时，可通过网上提示进行登记资料规范化、模块化的申报，系统将自动进行核对审批，实现智能审批“秒过”，市场主体当即成立，并生成微信版电子营业执照。如果申请人需要取得纸质营业执照，可选择自助办照机、工商注册登记窗口打印领取营业执照，也可选择由工商部门邮寄送达。今后通过该系统办理营业执照最快仅需15分钟，工商服务从“365天不打烊”迈向了“365×24小时全天候服务”。

启动仪式上，西安市工商局党委书记、局长陈吉利表示，经过前期试点运行后，西安市工商局率先在全国启动了“24小时全智能办照系统”，实现了“365×24小时全天候服务”。该系统是西安工商深化行政效能革命、服务全市追赶超越大局的创新之举，也推行最佳工商服务、打造最佳营商环境的务实之举，是市工商局继在上海颁发全国首张异地办理营业执照后，又一个全国率先！

下一步，市工商局将紧盯市委市政府“三化五最”营商环境目标，以更加有力的举措、更加过硬的作风、更加有为的担当，全力推动全市市场主体持续快速增长。

编辑： 熊惠玲