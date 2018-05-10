西安启动"24小时全智能办照系统"实现智能审批"秒过"

工作人员现场使用该系统为企业办理并颁发了营业执照。
西部网讯（记者 熊惠玲）5月10日，西安市“24小时全智能办照系统”正式启动，西安市工商局工作人员现场使用该系统为企业办理并颁发了营业执照。
据了解，“24小时全智能办照系统”将改变原有的工商营业执照人工审批模式，该系统正式启动后申请人在办理自然人出资的有限责任公司和个体工商户营业执照时，可通过网上提示进行登记资料规范化、模块化的申报，系统将自动进行核对审批，实现智能审批“秒过”，市场主体当即成立，并生成微信版电子营业执照。如果申请人需要取得纸质营业执照，可选择自助办照机、工商注册登记窗口打印领取营业执照，也可选择由工商部门邮寄送达。今后通过该系统办理营业执照最快仅需15分钟，工商服务从“365天不打烊”迈向了“365×24小时全天候服务”。
启动仪式上，西安市工商局党委书记、局长陈吉利表示，经过前期试点运行后，西安市工商局率先在全国启动了“24小时全智能办照系统”，实现了“365×24小时全天候服务”。该系统是西安工商深化行政效能革命、服务全市追赶超越大局的创新之举，也推行最佳工商服务、打造最佳营商环境的务实之举，是市工商局继在上海颁发全国首张异地办理营业执照后，又一个全国率先！
下一步，市工商局将紧盯市委市政府“三化五最”营商环境目标，以更加有力的举措、更加过硬的作风、更加有为的担当，全力推动全市市场主体持续快速增长。
编辑： 熊惠玲
娱乐舞水秀、戴大靠、唱高腔，孩子们有模有样的表演，展示着这项濒临灭绝的非遗项目的最新创新成果。05-11
娱乐王锵则侧身回眸，脸上写满迷茫与困惑，充满胶片质感的海报设计，两人一明一暗的“窥探”关系更是暗含影片故事线索。05-11
娱乐正在进行中的第71届戛纳国际电影节，不仅中国影人的多部作品闪耀其中，也让人看到了更多女性影人的身影。05-11
娱乐照片中二人依偎着坐在草坪上，章子怡的手臂自然搭在汪峰肩膀，汪峰紧握住章子怡的手，阳光明媚，笑容灿烂，十分甜蜜。05-11
娱乐2017年冯小刚《芳华》票房口碑双收，打破国内文艺片票房纪录。而《手机》2003年上映时，同样成绩斐然。05-11
娱乐这类专门为了“黑”明星而存在、专门发表针对明星负面言论、甚至对明星进行过激行为的“粉丝”，就是所谓的“黑粉”。05-10
娱乐李小冉生日当天她在微博晒出多张照片，照片中的她素颜出镜，状态极好，和亲友欢聚一堂，既有对着蛋糕许愿的画面，也有手捧鲜花巧笑嫣然的镜头。05-10
娱乐戛纳时间5月8日晚，去年担任戛纳电影节主竞赛单元评委的范冰冰今年携手新作《355》，出席了第71届戛纳电影节开幕红毯。05-10
娱乐5月5日晚，由赵又廷、马东、高晓松、蔡康永担任导师的观点分享类节目《奇葩大会》第二季迎来新一批特别人类。05-09
娱乐本次“龙舟特辑”的关键促成者，正是浙江卫视副总监兼节目中心主任、《奔跑吧》总统筹周冬梅和许亚萍教练。05-09
娱乐电影中，邹元清饰演的女儿赵小艺遇到了令自己脸红心跳的男神，却遭到老妈秦美丽的“万般阻挠”。05-09
娱乐此次，张震与“大魔王”凯特·布兰切特、“暮光女”克里斯汀·斯图尔特等组成评审团，更是被盛赞“戛纳最型评审团”。05-09