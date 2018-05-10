榆林中院一法官收受4箱酒 被给予记大过处分

西部网榆林讯（记者 李明） 今天（5月10日）下午，榆林市中级人民法院在认证的微博发布消息称，榆林中院法官罗涛在办案过程中，先后两次收受4箱酒。榆林中院给予涉事法官罗涛记大过处分。
榆林中院在微博中公开回复称，近期媒体报道法官向嫌疑人家属索要酒喝一事，该院纪检监察部门进行了调查核实。
“经查，我院法官罗涛在参与办结（2016）陕08刑初39号李秀海涉嫌合同诈骗一案后，于2017年9月和2018年2月先后两次收受被告人李秀海妹妹李秀荣送来的39度‘钯盟王’酒共计4箱。”微博中写道。
榆林中院还在微博中写道，另查明，39度“钯盟王”酒每瓶容量为500毫升，售价为95元，一箱6瓶装，每箱570元，四箱共计人民币2280元。“事发后，当事法官罗涛给李秀荣退回一箱酒，另向我院纪检监察部门上缴三箱酒钱共计1710元。我院依据《人民法院工作人员处分条例》的相关规定，给予罗涛同志记大过处分”。
编辑： 王瑜
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