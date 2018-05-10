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“清风正气传三秦”全省巡演活动在西安启动

时间：2018-05-10 15:13:55  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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“清风正气传三秦”全省巡演活动在西安启动

5月10日，由陕西省文化厅、陕西省纪委驻省文化厅纪检组共同主办，陕西省艺术研究院、西安外事学院协办，陕西省喜剧美学研究会、中国石油长庆艺术团承办的“陕西省廉政文化宣传月”暨“清风正气传三秦”全省巡演活动在西安外事学院正式启动。

省文化厅副巡视员崔天民主持启动仪式。

陕西省文化厅党组成员、省纪委驻省文化厅纪检组组长金育欣讲话。

陕西省文化厅党组成员、副厅长李全虎向演出文艺小分队授旗。

西部网讯 今天（5月10日），由陕西省文化厅、陕西省纪委驻省文化厅纪检组共同主办，陕西省艺术研究院、西安外事学院协办，陕西省喜剧美学研究会、中国石油长庆艺术团承办的“陕西省廉政文化宣传月”暨“清风正气传三秦”全省巡演活动在西安外事学院正式启动，陕西省文化厅党组成员、副厅长李全虎，陕西省文化厅党组成员、省纪委驻省文化厅纪检组组长金育欣，陕西省纪委宣传部副部长刘洁、省文化厅副巡视员崔天民等相关领导出席此次巡演活动启动仪式。

编辑： 刘璞华

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