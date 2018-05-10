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府谷县一辆面包车落水 导致5人不幸死亡

时间：2018-05-10 13:49:57  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李明

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府谷县一辆面包车落水 导致5人不幸死亡

今天（5月10日）7时50分许，府谷县沿黄公路天桥水电站库区路段(43km+700m)处发生一起面包车(五菱之光)坠水事故。

西部网榆林讯（记者 李明） 今天（5月10日）上午7时50分许，府谷县沿黄公路天桥水电站库区路段(43km+700m)处发生一起面包车(五菱之光)落水事故。

事故发生后，当地公安、消防、医护等救援人员立即赶赴现场，进行救援处置工作。经现场救援，车上8人中，3人成功获救，5人经现场抢救无效死亡。

目前，事故调查及善后工作正在有序处理当中。

编辑： 张娟

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