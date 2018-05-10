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王益区丝博会前先揽金 签30个项目涉及138.78亿元

时间：2018-05-10 13:07:21  来源：西部网-陕西新闻网  作者：凌旎

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王益区丝博会前先揽金 签30个项目涉及138.78亿元

5月10日，第三届丝博会即将开幕之际，王益区携手四方客商在西安威斯汀酒店举办“走进王益-人人受益 益商助力发展论坛”。论坛分为集中签约、王益推介两个章节，共邀请了省市领导、各地客商、文化名人、企业精英、新闻媒体等400余人参加。

集中签约仪式上，王益区签下30个招商引资项目，涉及资金138.78亿元。

当天还举行了益商助力发展论坛现场。

西部网讯（见习记者 凌旎 通讯员 任卫超） 今天（5月10日）上午，在第三届丝博会即将开幕之际，铜川市王益区在西安举行招商引资推介会暨项目集中签约仪式，签署30个招商引资项目，涉及资金138.78亿元，其中合同项目12个，涉及资金54.28亿元；协议项目18个，涉及资金84.5亿元。同期还举行了“走进王益-人人受益 益商助力发展论坛”。

集中签约仪式上，王益区共签署招商引资项目30个，涉及资金138.78亿元，其中合同项目12个，涉及资金54.28亿元；协议项目18个，涉及资金84.5亿元，拉开了本届丝博会铜川代表团揽金的序幕。

据介绍，丝博会前，王益区按照产业转型的思路，争取在招大引强、招才引智上寻求新突破，经过不懈努力，先后与陕西碧桂园置业有限公司、北京巨沣生态农业有限公司、河南润丰建设有限公司、深圳赛金投资管理有限公司等40余家省内外企业牵手成功，为区域经济发展引进了一批蓄积新动能、助推新经济、展示新形象的大项目、好项目。

宣传推介环节，王益区精心制作的《山水王家河》视频宣传片向四方宾客展示了王益区优美的自然风光和亟待开发旅游资源。文学家和谷、书画家梁耘、资深传媒人吴波、企业家贺伦、著名相声演员苗阜、孟姜塬秦人村落民宿度假区总策划锁言涛一一上台回顾了王益区的过去、分析了现状、憧憬了未来。这些从王益区走出去的明星名人和走进王益区的商界精英用自己的成长经历、事业发展、王益情怀为到场嘉宾全方位、立体化的描绘了一个“走进王益 人人受益”的新王益。

编辑： 凌旎

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