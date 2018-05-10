王益区丝博会前先揽金 签30个项目涉及138.78亿元

集中签约仪式上，王益区签下30个招商引资项目，涉及资金138.78亿元。
当天还举行了益商助力发展论坛现场。
西部网讯（见习记者 凌旎 通讯员 任卫超） 今天（5月10日）上午，在第三届丝博会即将开幕之际，铜川市王益区在西安举行招商引资推介会暨项目集中签约仪式，签署30个招商引资项目，涉及资金138.78亿元，其中合同项目12个，涉及资金54.28亿元；协议项目18个，涉及资金84.5亿元。同期还举行了“走进王益-人人受益 益商助力发展论坛”。
集中签约仪式上，王益区共签署招商引资项目30个，涉及资金138.78亿元，其中合同项目12个，涉及资金54.28亿元；协议项目18个，涉及资金84.5亿元，拉开了本届丝博会铜川代表团揽金的序幕。
据介绍，丝博会前，王益区按照产业转型的思路，争取在招大引强、招才引智上寻求新突破，经过不懈努力，先后与陕西碧桂园置业有限公司、北京巨沣生态农业有限公司、河南润丰建设有限公司、深圳赛金投资管理有限公司等40余家省内外企业牵手成功，为区域经济发展引进了一批蓄积新动能、助推新经济、展示新形象的大项目、好项目。
宣传推介环节，王益区精心制作的《山水王家河》视频宣传片向四方宾客展示了王益区优美的自然风光和亟待开发旅游资源。文学家和谷、书画家梁耘、资深传媒人吴波、企业家贺伦、著名相声演员苗阜、孟姜塬秦人村落民宿度假区总策划锁言涛一一上台回顾了王益区的过去、分析了现状、憧憬了未来。这些从王益区走出去的明星名人和走进王益区的商界精英用自己的成长经历、事业发展、王益情怀为到场嘉宾全方位、立体化的描绘了一个“走进王益 人人受益”的新王益。
编辑： 凌旎
娱乐舞水秀、戴大靠、唱高腔，孩子们有模有样的表演，展示着这项濒临灭绝的非遗项目的最新创新成果。05-11
娱乐王锵则侧身回眸，脸上写满迷茫与困惑，充满胶片质感的海报设计，两人一明一暗的“窥探”关系更是暗含影片故事线索。05-11
娱乐正在进行中的第71届戛纳国际电影节，不仅中国影人的多部作品闪耀其中，也让人看到了更多女性影人的身影。05-11
娱乐照片中二人依偎着坐在草坪上，章子怡的手臂自然搭在汪峰肩膀，汪峰紧握住章子怡的手，阳光明媚，笑容灿烂，十分甜蜜。05-11
娱乐2017年冯小刚《芳华》票房口碑双收，打破国内文艺片票房纪录。而《手机》2003年上映时，同样成绩斐然。05-11
娱乐这类专门为了“黑”明星而存在、专门发表针对明星负面言论、甚至对明星进行过激行为的“粉丝”，就是所谓的“黑粉”。05-10
娱乐李小冉生日当天她在微博晒出多张照片，照片中的她素颜出镜，状态极好，和亲友欢聚一堂，既有对着蛋糕许愿的画面，也有手捧鲜花巧笑嫣然的镜头。05-10
娱乐戛纳时间5月8日晚，去年担任戛纳电影节主竞赛单元评委的范冰冰今年携手新作《355》，出席了第71届戛纳电影节开幕红毯。05-10
娱乐5月5日晚，由赵又廷、马东、高晓松、蔡康永担任导师的观点分享类节目《奇葩大会》第二季迎来新一批特别人类。05-09
娱乐本次“龙舟特辑”的关键促成者，正是浙江卫视副总监兼节目中心主任、《奔跑吧》总统筹周冬梅和许亚萍教练。05-09
娱乐电影中，邹元清饰演的女儿赵小艺遇到了令自己脸红心跳的男神，却遭到老妈秦美丽的“万般阻挠”。05-09
娱乐此次，张震与“大魔王”凯特·布兰切特、“暮光女”克里斯汀·斯图尔特等组成评审团，更是被盛赞“戛纳最型评审团”。05-09