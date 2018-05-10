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华夏航空将开通西安=阿拉善（左旗）=呼和浩特航线

时间：2018-05-10 11:59:25  来源：西部网—陕西新闻网  作者：李卓然

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华夏航空将开通西安=阿拉善（左旗）=呼和浩特航线

5月11日，华夏航空将开通西安=阿拉善（左旗）=呼和浩特航线，由庞巴迪CRJ900机型执飞，每周一三五七各飞一班往返。

西部网讯（见习记者 李卓然）记者从华夏航空获悉，5月11日，该公司将开通西安=阿拉善（左旗）=呼和浩特航线，由庞巴迪CRJ900机型执飞，每周一三五七各飞一班往返。

据了解，本次去程航班6:55从西安起飞，8:25抵达阿拉善（左旗），9:05从阿拉善（左旗）起飞，10:40抵达呼和浩特；返程航班11:20从呼和浩特起飞，12:55抵达阿拉善（左旗），13:35从阿拉善（左旗）起飞，15:10抵达西安。

新航线飞抵位于阿拉善盟东部的阿拉善左旗，域内奇异的大漠风光、秀美的贺兰山神韵、雄浑的戈壁奇观、豪放的蒙古风情，构成了其独具特色的旅游资源，是都市人亲近自然、放松身心的绝佳选择。

编辑： 李卓然

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