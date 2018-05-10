5月10日，以“新时代•新平台•新机遇”为主题的“一带一路”大型网络主题活动在西咸新区空港新城正式启动。

西部网讯（记者 彭芬）5月10日，以“新时代•新平台•新机遇”为主题的“一带一路”大型网络主题活动在陕西西安正式启动。活动从5月开始，将持续半年时间，分陕西、重庆、广东、福建、新疆五站，通过网媒视野，聚焦沿线省区市抓住"一带一路"机遇，在经济发展、社会建设、文化繁荣等方面发生的重大变化，反映沿线各地利用比较优势，实行更加积极主动的开放战略所取得的新成效。

启动仪式上，中央网信办网络新闻信息传播局负责人介绍，此次活动旨在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，宣传好、展现好“一带一路”倡议给各地带来的巨大变化，鼓舞斗志、凝聚共识，培养和锻炼好网络媒体队伍。“启动仪式和采访首站放在陕西，因为这里是丝路起点，历史悠久、文化厚重。这里曾经孕育和见证古丝绸之路的辉煌，今天又因共建‘一带一路’而焕发出勃勃生机，更为陕西发展插上了腾飞的翅膀。”

党的十八大以来，陕西经济社会实现快速发展，已成为西部发展的重要引擎。陕西省委网信办负责人详细介绍了陕西对外开放、追赶超越的新成就。随着"一带一路"的实施，世界舞台上的陕西声音愈加响亮。当前陕西正大力推进交通商贸物流、国际产能合作、科技教育、国际文化旅游、丝绸之路金融等五大中心建设。陕西正积极打造“一带一路”核心区、构筑内陆改革开放新高地，奋力谱写新时代陕西追赶超越的新篇章。

启动仪式上，福建省网信办代表、第三届丝博会有关负责人及记者代表先后发言。

据了解，陕西站活动自5月10日开始至14日结束。来自中央主要新闻网站、省级重点新闻网站、财经科技媒体的编辑记者，以及“一带一路”“自贸区”研究专家等70余人组成的采访团将走进第三届丝博会展会现场、国际合作园区，探访中国（陕西）自由贸易试验区、空中丝路建设，充分利用互联网新媒体传播渠道和手段，进一步提升陕西美誉度和吸引力、彰显陕西追赶超越新形象。