石家街钢贸城厂房起火浓烟滚滚 10余辆消防车正在灭火

石家街地铁站C1出口东侧500多米钢贸城厂房火灾现场。

西部网讯（见习记者 凌旎 李卓然）今天（5月10日）清晨7点多钟，西安市石家街地铁站C1出口东侧500多米钢贸城厂房发生火灾，暂无人员伤亡信息传出。据目击者称，现场黑烟滚滚，仓库内时不时传出东西砸到地上的清脆响声。

上午10点20分左右，仓库北边的房间也被烧着，已经能够闻到明显的橡胶味，看起来黑烟越来越浓厚。现场有2辆消防车开展救援，同时还有大量消防车赶往火灾现场。

上午10点30分左右，辖区民警在现场拉起警戒线，增援的消防车和120急救车也赶到了现场。交警开始疏导车辆，进行部分管制，提醒广大司机绕路行驶，注意行车安全。

上午10点50分左右，记者从西安地铁了解到，由于浓烟还未侵入，目前地铁C1口还在正常使用。地铁工作人员将随时严密监控火灾动向，做好调整的准备。

据了解 ，上午11点起火点周围已经开始交通管制，石家街转盘交通压力大，东二环向北车辆压车严重。救火现场，数台高喷射消防车正在紧急灭火，火势得到初步控制。公安浐灞分局已将库房主要负责人带走调查。

陕西消防微博发布石家街仓库大火火情通报：

5月10日8时40分，西安119指挥中心接警称：新城区石家街转盘东南角一仓库发生火灾。接警后,支队立即调派8个中队25辆消防车118名官兵赶往现场处置。

中队到场经侦查发现：着火仓库共三层，一层二层为砖混结构，三层为加盖彩钢板，其中一层、三层过火，并引燃旁边二层库房，仓库内存放着大量塑料制品，无人员被困。由于现场建筑密集，高喷消防车无法进入作业，且着火建筑顶层为彩钢板材质，部分垮塌，外攻很难打到火点，扑救困难，只能采取人工铺设水带的方式内功灭火。

经过消防官兵奋力堵截，10时57分，现场火势被控制，目前，现场正在对垮塌的彩钢板实施破拆，以便进入内部清理残火。

编辑： 凌旎、李卓然