石家街钢贸城厂房起火浓烟滚滚 10余辆消防车正在灭火

西部网讯（见习记者 凌旎 李卓然）今天（5月10日）清晨7点多钟，西安市石家街地铁站C1出口东侧500多米钢贸城厂房发生火灾，暂无人员伤亡信息传出。据目击者称，现场黑烟滚滚，仓库内时不时传出东西砸到地上的清脆响声。
上午10点20分左右，仓库北边的房间也被烧着，已经能够闻到明显的橡胶味，看起来黑烟越来越浓厚。现场有2辆消防车开展救援，同时还有大量消防车赶往火灾现场。
上午10点30分左右，辖区民警在现场拉起警戒线，增援的消防车和120急救车也赶到了现场。交警开始疏导车辆，进行部分管制，提醒广大司机绕路行驶，注意行车安全。
上午10点50分左右，记者从西安地铁了解到，由于浓烟还未侵入，目前地铁C1口还在正常使用。地铁工作人员将随时严密监控火灾动向，做好调整的准备。
据了解 ，上午11点起火点周围已经开始交通管制，石家街转盘交通压力大，东二环向北车辆压车严重。救火现场，数台高喷射消防车正在紧急灭火，火势得到初步控制。公安浐灞分局已将库房主要负责人带走调查。
陕西消防微博发布石家街仓库大火火情通报：
5月10日8时40分，西安119指挥中心接警称：新城区石家街转盘东南角一仓库发生火灾。接警后,支队立即调派8个中队25辆消防车118名官兵赶往现场处置。
中队到场经侦查发现：着火仓库共三层，一层二层为砖混结构，三层为加盖彩钢板，其中一层、三层过火，并引燃旁边二层库房，仓库内存放着大量塑料制品，无人员被困。由于现场建筑密集，高喷消防车无法进入作业，且着火建筑顶层为彩钢板材质，部分垮塌，外攻很难打到火点，扑救困难，只能采取人工铺设水带的方式内功灭火。
经过消防官兵奋力堵截，10时57分，现场火势被控制，目前，现场正在对垮塌的彩钢板实施破拆，以便进入内部清理残火。
编辑： 凌旎、李卓然
娱乐舞水秀、戴大靠、唱高腔，孩子们有模有样的表演，展示着这项濒临灭绝的非遗项目的最新创新成果。05-11
娱乐王锵则侧身回眸，脸上写满迷茫与困惑，充满胶片质感的海报设计，两人一明一暗的“窥探”关系更是暗含影片故事线索。05-11
娱乐正在进行中的第71届戛纳国际电影节，不仅中国影人的多部作品闪耀其中，也让人看到了更多女性影人的身影。05-11
娱乐照片中二人依偎着坐在草坪上，章子怡的手臂自然搭在汪峰肩膀，汪峰紧握住章子怡的手，阳光明媚，笑容灿烂，十分甜蜜。05-11
娱乐2017年冯小刚《芳华》票房口碑双收，打破国内文艺片票房纪录。而《手机》2003年上映时，同样成绩斐然。05-11
娱乐这类专门为了“黑”明星而存在、专门发表针对明星负面言论、甚至对明星进行过激行为的“粉丝”，就是所谓的“黑粉”。05-10
娱乐李小冉生日当天她在微博晒出多张照片，照片中的她素颜出镜，状态极好，和亲友欢聚一堂，既有对着蛋糕许愿的画面，也有手捧鲜花巧笑嫣然的镜头。05-10
娱乐戛纳时间5月8日晚，去年担任戛纳电影节主竞赛单元评委的范冰冰今年携手新作《355》，出席了第71届戛纳电影节开幕红毯。05-10
娱乐5月5日晚，由赵又廷、马东、高晓松、蔡康永担任导师的观点分享类节目《奇葩大会》第二季迎来新一批特别人类。05-09
娱乐本次“龙舟特辑”的关键促成者，正是浙江卫视副总监兼节目中心主任、《奔跑吧》总统筹周冬梅和许亚萍教练。05-09
娱乐电影中，邹元清饰演的女儿赵小艺遇到了令自己脸红心跳的男神，却遭到老妈秦美丽的“万般阻挠”。05-09
娱乐此次，张震与“大魔王”凯特·布兰切特、“暮光女”克里斯汀·斯图尔特等组成评审团，更是被盛赞“戛纳最型评审团”。05-09