榆林一小区地下室配电房起火 浓烟刺鼻幸无人伤亡

榆林一小区地下室配电房起火，浓烟刺鼻居民惊慌。
榆林一小区地下室配电房起火，浓烟刺鼻居民惊慌。
西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 王蓉） 5月8日16时50分， 榆林市榆阳区草海则桃源里小区电缆着火。
榆林消防特勤二中队到达现场，经现场侦查和询问当事人得知：位于小区地下车库一配电房因在电工作业时突然起火，现场浓烟和刺鼻气味严重，所幸无人员被困且已经进行断电处理。中队指挥员立即下令：全部人员佩戴好个人防护装备，由他带领侦察组，背负空气呼吸器进入地下车库内寻找火源，并再次确认有无被困人员；警戒组对现场实施警戒；疏散组对楼上住户进行疏散。灭火组单干线出一支水枪置于地下车库入口，随时进行灭火作业。
消防迅速找到火源，是地下车库配电房墙壁上电缆着火，并且引燃房内杂物。中队指挥员立即下令：侦察组分为两组，第一小组利用室内消火栓出一支水枪进行灭火；第二小组对地下车库继续进行排查；灭火组将水枪阵地延伸至配电房进行灭火。17时12分，疏散组已经完场任务，共疏散住户12余人
17时18分，明火已经基本熄灭。撤掉室内消火栓水枪，灭火组进行内攻，对阴燃物进行处置。17时25分，现场处置完毕确认有无复燃现象。
编辑： 张娟
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