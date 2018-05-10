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震后十年·追忆与新生：让我们再回到宁强和略阳

时间：2018-05-10 07:20:06  来源：西部网-陕西新闻网  作者：西部网

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震后十年·追忆与新生：让我们再回到宁强和略阳

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编者按：“5·12汶川地震”发生十周年之际，西部网、陕西头条推出《震后十年·追忆与新生》特别报道，记者回访陕西地震重灾区，通过图片故事、微视频和VR全景等方式，带你一起追忆往事，见证新生……

点击以下图片进入VR全景漫游，我们一起去寻找这群可爱的人，一起触摸今日，感受磅礴的力量。

▲点击图片，全景漫游宁强灾后重建。

点击图片，全景漫游略阳灾后重建。

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编辑： 刘望

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