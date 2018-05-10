西安仍有楼盘不摇号只卖全款客户 房管局：若查实将严惩

西部网讯（见习记者 李卓然）“高新区的香榭半岛楼盘未经摇号，直接开盘。以为我们贷款的有活路了，谁知上有政策，下有对策！”近日，西部网民生热线栏目接到市民刘先生的投诉，称西安香榭半岛楼盘，在未进行摇号的情况下，只通知部分全款客户，偷偷开盘卖房。为此，西部网记者进行了走访调查。

民生热线：高新区香榭半岛2号楼偷偷开盘 只通知全款意向客户

未经公开摇号 开发商偷偷卖房

西安香榭半岛楼盘位于科技六路木塔寺公园向东500米左右 ，此次开盘的是4期1#和2#，共有254套房源，目前已经全部售完。说起自己的购房经历，刘先生有许多不满。

“我跟我朋友在今年2月份开始就关注这个楼盘了，感觉配套设施、环境都很好！”当即，刘先生和他的朋友就留了职业顾问的联系方式，经常跟置业顾问沟通，确保自己能在第一时间买上房。

4月30日，置业顾问通知刘先生的朋友做好随时交钱买房的准备，而刘先生却没有收到任何通知。对此，刘先生认为，可能是因为自己贷款购房，朋友是全款购房，所以受到了差别对待。但当天朋友反馈没有成功开盘，刘先生也就没往心里去，等第二天再联系置业顾问时，对方电话一直无人接听。

“5月1日晚上，朋友跟我说已经交过钱了，提前被通知的全款客户都在售楼部外等待，一收到消息，全都冲进去开始抢房。”

万分焦急的刘先生好不容易联系上置业顾问，置业顾问却告诉他，手机被公司没收，无法和外界联络，现有房源已售完，等下次有好的房源会第一时间通知他。“我对此特别失望，不能因为我是贷款客户就区别对待吧！这明显是筛选用户，逃避摇号的行为，一点都不公平！” 刘先生说。

与刘先生有同样遭遇的还有购房者安女士，安女士认为开发商的行为明显违规。“为了买这个房子，我们早早就把钱准备好了，要是公开摇号没摇上我也就认了，现在这个结果让我非常气愤，感觉被骗了。”安女士告诉记者。

置业：之前没有进行公开摇号 任何客户一视同仁

5月9日，记者来到了香榭半岛营销中心，在现场看见寥数人的营销中心仍正常营业。随后，记者以购房者身份向该楼盘一位置业顾问询问有关楼盘信息，她告诉记者，“目前香榭半岛4期1#楼和2#楼已于5月1日卖完。下次开盘时间要等到6、7月左右。至于具体开盘方式暂时还没有确定。”

当记者问到，之前楼盘开盘是否进行公开摇号，会不会区别对待客户时？置业顾问解释道，考虑到楼盘价格较高，一般购房者可能接受不了，所以卖房时没有进行公开摇号，只通知了意向客户。“任何客户都是一样的，按揭和一次性没有区别。”置业顾问告诉记者。

对于这样的解释，刘先生并不买账，“如果不会区别对待客户，为什么我们贷款购房的人都不知道摇号信息，这么重要的信息不公开，哪有什么公正可言！”

安女士也表示，“为了买这房，我们每隔一两天就打电话咨询，难道我们的购房意向还不明显吗？置业顾问一直都以没消息回复我们，这难道不是区别对待吗？”

市房管局：若情况属实将严肃处理

在此之前，西部网曝光了西安市经开区城市锦上偷偷摇号卖房一事。报道发布后，西安市房管局对该开发商做出限制网签、停发新的预售许可证的处罚，并责令其按规定选择公证机构，在公证机构全程监督下，采取公证摇号方式，重新组织“城市锦上”项目7号楼的销售活动。

根据西安市房管局发布的《关于进一步加强商品住房销售管理的通知》规定，房地产开发企业取得《商品房预售许可证》后，应及时告知意向购房人具体销售时间、地点；意向购房人数多于可售房源的，应采取公证摇号方式公开销售，由公证机构全程监督，严禁内部预留房源或设置全款优先选房等限制性条件；违反规定的，将按照《关于实行商品房销售违法违规行为记分管理的通知》要求，对违规主体一次性记10分、限制网签销售、暂停受理新申请预售许可，通报有关部门实施联合惩戒。

随后，记者将刘先生的举报情况反映给了西安市房管局。市房管工作人员表示，“我们将对此情况进行调查，如果属实，将对开发商进行严肃处理。”

对此，西部网将继续关注。

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编辑： 李卓然