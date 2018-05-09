误将1.399亿写成13.99亿 宁陕旅游部门向广大网友公开道歉

西部网讯 日前，宁陕县旅游部门将今年“五一”假期旅游收入数字由1.399亿元错写成13.99亿元，引发网友质疑。今天（5月9日），宁陕县旅游发展委员会公开发布了致广大网友的道歉信，信中表示，已对相关责任人进行了处理，之后将切实加强和改进干部作风，杜绝类似情况发生。同时，宁陕县旅游发展委员会感谢广大网友和媒体的监督和帮助，希望能够继续关心和支持宁陕的旅游发展。

道歉信全文如下：

致广大网友的道歉信

非常感谢大家对宁陕旅游的关心和关注！我们怀着十分内疚的心情向大家深表歉意！由于工作失误，在《宁陕五一“小长假”乡村游受热捧 3天接待游客21.4万人次》新闻稿中的数据出现笔误，误将旅游综合收入“1.399亿元”写成了“13.99亿元”。

今年5月1日，“五一”假期最后一天，县旅发委值班干部在汇总假日旅游情况时，将旅游综合收入数据的小数点标错了位置，误将旅游综合收入“1.399亿元”写成了“13.99亿元”，而且将未经领导审核的《五一假日旅游情况总结》提供给了媒体。5月4日，发现媒体刊发的《宁陕五一“小长假”乡村游受热捧 3天接待游客21.4万人次》新闻稿中有笔误后，我们联系相关媒体对错误的数据进行了更正。

5月7日，有网友和媒体对错误数据提出批评，我们通过“宁陕宣传”微博进行了说明。5月8日，我们对负有责任的相关干部进行了问责：当日带班领导，没有对旅游统计信息进行把关，未对值班人员严格要求，导致未经审签且有错误的旅游统计信息对外发布，负重要领导责任，记差错一次，做出深刻检讨，予以诫勉谈话。当日值班干部，工作粗心大意，不细致、不严谨，不按工作程序办理，造成错误的旅游统计信息对外发布，负直接责任，记差错一次，做出书面检讨，予以诫勉谈话，并进行通报批评。

我们的工作出现了失误，说明我们的管理和干部作风还存在问题。对此，我们深感不安，我们必须深刻反思，举一反三，汲取教训，引以为戒，结合正在开展的干部作风提升工程，切实加强和改进干部作风，杜绝类似情况发生。

再次感谢广大网友和媒体对我们工作的监督和帮助！同时，真诚希望大家一如既往地关心和支持宁陕的旅游！

宁陕县旅游发展委员会

2018年5月9日

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