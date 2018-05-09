宝鸡破获一起虚开增值税发票案，涉案金额达2000余万元。
宝鸡破获一起虚开增值税发票案，涉案金额达2000余万元。
西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞 通讯员 张宏军）利用村民身份信息大肆虚开增值税普通发票非法抵扣税款，在没有实际交易的情况下向安徽、河南、江西、天津等地7家企业虚开增值税专用发票，涉案金额达2000余万元。近日，宝鸡市公安局经侦支队破获了一起虚开增值税发票案，抓获犯罪嫌疑人4名，均已采取刑事拘留强制措施。
今年3月22日，宝鸡市公安局经侦支队接到宝鸡市高新区国税局移交线索，宝鸡市某工贸有限公司、宝鸡市某医疗器械有限公司开票异常，涉嫌虚开增值税发票。
因案情重大复杂，经侦支队立即抽调骨干民警，成立了以 “3.23”虚开增值税发票案专案组，对案件全面展开调查。
专案组经过大量的调查分析，最终确定了以丁某为骨干成员的犯罪团伙操纵宝鸡某工贸有限公司、宝鸡某医疗器械有限公司利用宝鸡附近村民身份信息大肆虚开增值税普通发票非法抵扣税款，在没有实际交易的情况下向安徽、河南、江西、天津等地7家企业虚开增值税专用发票，涉案金额达2000余万元。
案发后涉案企业关门歇业，相关人员逃匿，案件侦办工作陷入困局。专案组及时调整思路开展深入调查，一边对涉案企业的对公账户和法人账户资金交易明细等为突破口进行调查，一边对税务机关移交的案件材料做进一步的分析研判，抽丝剥茧，确定了这两家公司在宝鸡的“代理人”丁某有重大作案嫌疑，3月28日晚上，民警在丁某家中将其抓获，丁某对其犯罪事实供认不讳，并搜查出全部公司印章、税控设备、会计凭证，为案件侦破提供了证据支持。
4月19日，民警经过努力，在上海将另一名犯罪嫌疑人丁某某抓获，民警随即乘胜追击，于次日凌晨在阜阳市太和县将犯罪嫌疑人郑某、皮某某抓获。
截止目前，该案已抓获嫌疑人4名，均已采取刑事拘留强制措施，案件正在进一步侦办当中。
编辑： 钟莹
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