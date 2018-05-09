主打特色牌 千阳县10个项目签约引资44.6亿元

千阳县举办“特色产业•乡村旅游•食品工业”招商引资推介会

西部网讯（记者 鲁鹏飞）5月8日，2018年丝博会开幕在即，千阳县举办“特色产业•乡村旅游•食品工业”招商引资推介会，以商招商、以企招商、顾问招商，成功签约招商项目10个，共引资44.6亿元。

近年来，千阳县坚持“生态经济化、经济生态化”思路，在保护青山绿水中开发产业，在开发产业中保护青山绿水，探索现代农业、环保工业、文化旅游三产融合发展模式，推进产业转型升级，建设绿色经济强县。工业转型加力提速，光伏发电等新能源产业形成集群，有机农业迈向高端，千阳是全国最大的矮砧苹果基地和苗木繁育基地，是全国莎能奶山羊保种育种基地。

在招商过程中，千阳县分行业组建招商工作组，主题招商、配套招商、平台招商，突出开展“十大领域”专项招商活动，在北京、南京等城市举办千阳特色品牌展销会、产业项目推介会，推进区域化招商。县上坚持“一事一议”“一企一策”和特事特办，建立招商引资联席会议制度，全力以赴做优环境，实现落实政策零折扣、优质服务零距离、环境保障零干扰，让项目引得来、留得住、成长快。

此次签约的10个项目，包括总投资16亿元的200兆瓦风力发电项目，拟在千阳县高崖镇和张家塬镇北部山区，利用两年时间建成装机容量20万千瓦的大型风力发电厂一座；总投资15亿元的新能源综合开发项目，在千阳县区域内建设总装机规模20万千瓦的光伏、风电场，一期计划建设农光互补项目，占地约4000亩；总投资5亿元的千阳县田园综合体项目，计划在千阳县范围内实施田园综合体建设项目；投资3亿元的千阳县颐高新经济产业园项目，计划打造以高科技、金融、大数据、信息产业等互联网产业为核心的颐高新经济产业园基地。

在当天的推介会上，千阳县还向参会客商推介全县生态环境、优势产业、发展方向、投资领域等内容，并重点推介了锂电池生产、年产10万吨乳制品生产线、果蔬休闲食品加工、凉白开生产线、刺绣产业园、康养产业、奶山羊基地建设等重大项目7个，总投资达24亿元。

编辑： 钟莹