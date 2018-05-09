好山好水成招商金名片 太白县18个项目引资114.56亿

太白县招商引资推介会暨项目集中签约仪式在西安举行。

西部网讯（记者 鲁鹏飞）5月9日，在第三届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会开幕之际，太白县招商引资推介会暨项目集中签约仪式在西安举行，18个项目签约，引资114.56亿元。

地处秦岭腹地的太白县是陕西最高之城，太白县也被誉为“天然氧吧”“天然空调城”“秦岭里的香格里拉”，良好的生态、独特的气候、迷人的自然风光、绿色无公害蔬菜是太白县的“四大名片”，好山好水好生态成为太白县发展的绿色引擎。

近年来，太白县大力实施“生态立县、特色富民”战略，坚持“生态化、特色化、民本化”方针，紧盯建成小康太白、构建中国达沃斯目标，以全域旅游为抓手，以生态旅游为龙头，以蔬菜产业为看点，以商贸服务为重点，以林特水产为亮点，强化产业融合，聚力绿色崛起。招商引资上聚焦田园农业、休闲旅游、林特水产、商贸服务，全县招商引资工作取得长足发展。

在5月9日举行的太白县招商引资推介会暨项目集中签约仪式上，太白县签约项目18个，引资114.56亿元，其中，合同项目13个、引资83.24亿元，协议项目5个、引资31.32亿元。

此次签约的18个项目中以绿色经济型项目多，侧重于文化旅游项目建设，依托太白县5A级县城建设，突出了生态、环保两大特点，休闲旅游项目11个，生态农业项目5个，生态工业项目2个。其中，投资39.24亿元的太白鳌山假日旅游综合体项目，将主要建设以南滩为核心的农业综合体和以鳌山森林为背景的假日旅游综合体，其中包括游客综合服务区、高山农业示范园、药材种植区、原始森林观光区、徒步穿越探险区、森林游学区、户外体育运动区等7大片区28处旅游节点建设。投资10亿的天星谭景区综合开发项目依托天星潭自然风光，建设集旅游、休闲、度假、养生、观光、运动为一体的田园综合体。

编辑： 钟莹