蚕茧在车间作进一步加工已延伸发展产业链。

西部网安康讯（记者 毛明博 通讯员王媛）石泉蚕丝产业发展再上新台阶。5月8日，记者从石泉县政府办获知，经专家技术审查，“石泉蚕丝” 已顺利通过技术审查。由此，也将带动和促进石泉蚕桑产业的发展。

5月4日，从在北京举行的中国标准化研究院在北京组织召开地理标志产品申报技术审查会上传出好消息：“石泉蚕丝” 顺利通过技术审查。

评审会上，石泉县县长周耀宜向专家团专家详细陈述了石泉蚕丝申请地理标志产品保护的名称、范围、理由及后期监管措施。7名专家分别对石泉蚕丝的产品质量特色及其与当地自然生态环境、人文历史关联性等进行了细致审查和讨论。

专家认为，石泉蚕丝申报国家地理标志保护产品名称使用规范，产品质量特色鲜明，产品质量特色与产地地理及人文关联性强，产品及其名称在国内具有一定知名度，受保护的产品形态合理性较强，在先权未发现冲突。专家委员会均同意石泉蚕丝产品通过地理标志产品保护技术审查。

石泉县政府相关人员介绍：自去年12月以来，石泉蚕丝申报国家地理标志产品保护通过国家质检总局公示，这次通过国家质检总局委托中国标准化研究院组织的技术审查，标注着石泉蚕丝申报国家地理标志产品迈出了关键性一步，这也将对提升石泉对外开放知名度，促进“鎏金铜蚕”品牌优势转化经济优势，加快石泉乃至安康的蚕桑产业转型升级，增强招商引资品牌吸引力以及更好带动群众增收，加快脱贫攻坚进程产生重要推动作用。