恒大集团无偿捐赠10亿元 支持陕西贫困县区学校建设

5月9日，恒大集团结对帮扶陕西教育扶贫合作签字仪式在省政府举行。

西部网讯（记者 彭芬）今天（5月9日），恒大集团结对帮扶陕西教育扶贫合作签字仪式在省政府举行，省委常委、常务副省长梁桂出席并见签。

据悉，恒大集团将无偿捐赠10亿元，用于支持陕西省30多个贫困县、区的中小学、幼儿园建设。项目计划在3年内，分期分批组织实施。此次恒大集团和省教育厅合作开展的教育扶贫工作，将围绕推进我省贫困地区教育发展水平、激发教育活力的目标，着力改善当地教育条件，缓解教育资源紧缺矛盾，让更多贫困地区的孩子能享受优质教育资源，将对推动全省教育精准脱贫工作深入开展发挥重要的促进作用。

经过恒大集团与省教育厅的实地调研和前期筹备，一期项目已经确定，将于近期启动实施。首批项目共涉及安康市汉滨区、紫阳县、白河县，商洛市丹凤县、商南县、山阳县，咸阳市永寿县、旬邑县，杨陵区等9个县区，共建设9所中小学（幼儿园）。

编辑： 高政超