陕西前四月新增市场主体超20万户 全面推进"证照分离"

西部网讯（记者 熊惠玲）记者今天（5月9日）从全省市场主体发展电视电话会议上获悉，截止4月底，全省新登记注册各类市场主体20.27万户，同比增长23.60%，新增注册资本5174亿元，同比增长43.09%。从一季度全国数据看，我省实有市场主体数量在全国排15位，占全国总量的2.43%。

累计登记市场主体持续增长 与全国平均水平仍有差距

截至今年4月底，全省累计实有市场主体250.20万户，同比增长13.23%，注册资本总额达到7.74万亿元，同比增长33.07%。

从一季度全国数据看，我省实有市场主体数量在全国排15位，占全国总量的2.43%。全国平均每千人拥有市场主体72.1户，平均每千人拥有企业22.5户；我省平均每千人拥有市场主体63.4户，在全国排19位；每千人拥有企业18.1户，在全国排14位。全国企业类市场主体占比为31.26%，我省为24.09%。我省市场主体虽然持续较快增长，但每千人拥有市场主体、企业类市场主体占比与全国平均水平仍有差距。

全程电子化使用不均衡 有待提高普及率

今年1-4月，全省网上累计登记各类市场主体11.22万户，占同期登记总量的46.26%，其中设立登记6.02万户，变更登记5.05万户，注销登记1493户，分别占同期登记总量的43.47%、64.00%和5.93%。

截至今年4月底，“陕西工商”微信公众号累计关注用户 15.89 万人，注册用户13.37万人，全省“微信办照”累计登记4.81 万户，占同期登记总量的 23.67%。1-4月，全省通过“微信办照”系统登记各类市场主体 4.31 万户，占同期登记总量的 21.36%。

从网上登记系统使用情况看，韩城市、榆林市、延安市、商洛市、汉中市、杨凌示范区使用率较高，均达到50%以上。从“微信办照”系统企业类市场主体登记使用情况看，商洛市最高，达到62.07%，其他市（区）均低于50%。网上登记和“微信办照”实施以来，各地市在充分使用上还不平衡。

市场主体发展喜忧参半 商事制度要向深度广度拓展

陕西省工商局局长王吉德说，从1至4月份市场主体发展情况看，可以说是喜忧参半。喜的是，市场主体总体保持较快增长，特别是企业类市场主体增速加快，较好完成了省委省政府下达的指令性任务。忧的是，各地市场主体发展极不平衡，最快和最慢增速相差65个百分点。

他表示，下一步，各地要对既有改革政策组织一次回头看，查缺补漏、巩固提升，抓好各项改革协同、更好发挥商事制度改革的整体效应。同时，要加大工作力度，推进商事制度向深度广度拓展。

王吉德说，一方面要加快推进“证照分离”改革，相关市区要按照5月3日推进会要求，抓紧推开试点，力争下半年全面推开。另一方面，要大力推行“零见面”登记。借鉴商洛市局经验，加大全程电子化和微信办照宣传、推广应用力度，引导市场主体广泛运用网上平台办事，年内将登记事项“零见面”办理的比例从目前的30%提升到50%。

此外，要结合年报、抽查工作促进主体发展。利用当前正在开展的年报和即将开展的抽查工作，指导不规范的企业规范经营，证照不全的企业及时补办，促进市场主体快速发展。

编辑： 钟莹