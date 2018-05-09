第三届陕西高校法治文化节开幕 六大法治活动全省展开

今天（5月9日）上午，“宪法进校园”主题宣传活动暨“第三届陕西高校法治文化节”在西北大学开幕。

西部网讯（记者 李媛）今天（5月9日）上午，“宪法进校园”主题宣传活动暨“第三届陕西高校法治文化节”在西北大学开幕。陕西省委常委、省委政法委书记、省委普法工作领导小组组长杜航伟，省人大常委会党组书记、副主任、省委普法工作领导小组副组长刘小燕，陕西省副省长、省委普法工作领导小组副组长胡明朗出席开幕式。

活动以“弘扬宪法 舞动青春”为主题，旨在深入学习贯彻党的十九大和全国“两会”精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬宪法精神、树立宪法意识，把全面依法治国要求融入院校管理工作各方面和全过程，进一步推进“七五”普法规划全面实施。

胡明朗为“宪法进校园”宣讲团授旗，刘小燕宣布“宪法进校园”主题宣传活动暨第三届陕西高校法治文化节开幕。开幕式后，现场举办了第九届“与法同行”新媒体“宪法知识”大赛高校线下赛首场比赛。

杜航伟在讲话中说，要引导广大师生更好地尊崇宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法，不断把普法依法治理工作推向深入，为谱写新时代陕西追赶超越新篇章创造良好环境。高校学生要弘扬宪法精神，把尊崇宪法与爱党爱国结合起来；做到知行合一，把学法知法与守法用法结合起来；坚持德法兼修，把以法正人与以德育人结合进来；注重创新引领，把普法教育与法治建设结合起来。

据悉，“宪法进校园”主题宣传活动暨第三届陕西高校法治文化节活动期间，将开展全省大学生宪法知识网络竞赛、“与法同行新媒体宪法知识大赛”线下赛、“宪法在我心中”朗诵暨征文比赛、“宪法在我身边”巡回专题讲座、“青春与法—宪法宣传校园行”等六大活动。本次活动也将充分运用新媒体新技术，深入开展法治宣传和法治文化活动，在全省50余所高校、100多万师生中营造尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法的良好氛围。

编辑： 钟莹