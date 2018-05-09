中韩经贸合作在陕再深入 百余韩企亮相商品展

中国（陕西）—韩国经贸合作洽谈会暨韩国商品展于今天（5月9日）上午在咸阳举行。
据统计，活动共邀请到韩国参展企业128家，设立特装及标准展位100个。
西部网讯（记者 李媛）作为第三届丝博会主要活动之一，中国（陕西）—韩国经贸合作洽谈会暨韩国商品展于今天（5月9日）上午在咸阳开幕。记者了解到，此次活动邀请到韩国128家企业参展，参展商品涵盖生活用品、服装、化妆品、食品、高科技产品，活动持续至5月11日。
本次活动由省商务厅、韩国驻西安总领事馆和咸阳市人民政府共同举办，以“新时代、新丝路、新崛起”为主题，主要通过开展经贸洽谈、项目推介、韩国商品展、项目签约等系列活动，积极搭建国际化合作交流平台，力促陕西与韩国经贸交流合作，提升我省开放型经济发展水平。据统计，活动共邀请到韩国参展企业128家，设立特装及标准展位100个。
“我们企业主要是为电动汽车提供电池配件服务的，客户主要是三星。入驻位于咸阳的中创悦丝路产业园，一方是考虑这边‘一带一路’倡议下陕西发展的新机遇，同时还考虑到这里距离机场和三星这边的公司都比较近，物流方便。目前我们在这里有两个厂房，正在准备生产阶段。”大山动力电池科技（咸阳）有限公司总经理林龙福来自韩国，他希望有更多韩国企业入驻产业园，共同在陕西有好的发展。
陕西中创悦建设产业发展有限公司总经理张飞跃告诉西部网、陕西头条记者，产业园之前组织陕西中小企业前往韩国参观考察，通过前期的经贸洽谈，推动了此次中韩经贸合作洽谈会的举行，希望能将更多地韩国企业引入陕西。同时，产业园内也将陕西本土手工艺品等特色产品对韩国企业进行重点推介，加快陕西和韩国两地的经贸互通。
记者在签约仪式上了解到，韩国京畿道经济科学振兴院将在陕韩产业园设立驻西部商务中心西安办事处。此外，韩企圆益半导体有限公司等6个项目也将正式签约入园。
来自陕西省商务厅的数据显示，2017年，陕西与韩国进出口499.32亿元，增长43.83%。其中陕西对韩国出口305.18亿元，增长53.38%，陕西从韩国进口194.14亿元，增长31.01%。截至2017年底，韩国在陕投资项目285个，合同外资119.44亿美元；实际外资94.67亿美元。
编辑： 钟莹
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