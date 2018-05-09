丝博会期间陕西啥天气 专家表示基本晴好

西部网讯（记者 秦振 通讯员 刘婧）5月11-15日，第三届丝绸之路国际博览会在西安举办。5月9日，陕西省气象局召开新闻发布会，邀请省气象台、省气象服务中心专家，针对第三届丝博会前期及期间天气状况及交通、旅游预报进行通报。
“预计5月10日，西安以阴天为主，中午12点以后会有小雨出现，小雨将持续至10日夜间。从11日开始，天气将逐渐转晴。总体来说，丝博会期间，西安以多云间晴天天气为主。”陕西省气象台副台长、首席预报员李明表示。
另外，他特别提醒12-14 日天气晴好，气温回升，但气温起伏较大，紫外线强度强，容易晒伤和引发皮肤过敏，外出要注意防晒、补水。
省气象服务中心高级工程师张宏芳表示，预计丝博会前期，9-11日陕西维持阴雨相间的天气，降水易造成道路积水、能见度降低和路面湿滑，降低通行效率，交通出行将受到一定影响。
除此之外，张宏芳表示公众还需关注局地强降水、大风等突发性气象灾害造成对交通和通行效率的影响。
“关中、陕南局部路段有出现大雾天气的可能，清晨交通出行将受一定影响，建议在雾高发路段、高发时段行进时，应保持车距、减速慢行。”张宏芳说到。
同时，针对第三届丝绸之路国际博览会的气象服务保障，省气象服务中心每日2 次制作丝博会交通、旅游专题预报，通过陕西气象官方微博、微信、陕西省气象局网站气象服务专栏、电视天气预报节目等多种方式提供西安及周边旅游景区及交通干线气象服务信息。
期间，也会加强实时监测、滚动预测和影响研判，及时发布交通、旅游等服务产品，做好第三届丝绸之路国际博览会的气象服务保障。
具体受影响路段：
10日：受小雨影响的高速公路： G210（包南线）：神木-镇巴段；G307（岐银线）：吴堡-定边段；G309（荣兰线）：宜川-富县段；G312（沪霍线）：商南-长武段；G211（银陕线）：旬邑-西安段；G040（二河线）：阎良-西安段；G310（连天线）：潼关-陈仓段；G316（福兰线）：平利-凤县段
11日：受小雨影响的高速公路： G210（包南线）：神木-宁陕段；G307（岐银线）：吴堡-定边段；G309（荣兰线）：宜川-富县段；G312（沪霍线）：商南-长武段；G211（银陕线）：旬邑-西安段；G040（二河线）：阎良-西安段；G310（连天线）：潼关-陈仓段；G316（福兰线）：留坝-凤县段
受中雨影响的高速公路： G312（沪霍线）：商南-商州段；G316（福兰线）：石泉-留坝段；G210（包南线）：宁陕-镇巴段
受大雨影响的高速公路： G312（沪霍线）：商南段；G316（福兰线）：平利-石泉段；G210（包南线）：镇巴段
编辑： 张娟
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